Oficializan que Humanista pierde registro

MEXICALI, Baja California(GH)

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) oficializó la pérdida de registro como partido político local del Partido Humanista de Baja California.



En sesión pública, los magistrados electorales resolvieron un recurso de inconformidad interpuesto por el coordinador estatal del Partido, Luis Juárez Fernández.



La impugnación se dirigía hacia el dictamen de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc), donde se declaraba la pérdida de registro del Humanista.



Los magistrados resolvieron de manera unánime confirmar el acto impugnado y declarar infundados las inconformidades y agravios señalados por la parte recurrente.



Dentro de los argumentos que presentó el Partido, destacaba uno donde indicaban que el Partido Humanista de Baja California había sido objeto de violaciones por parte del Ieebc.



Principalmente, éstas afectaron sus derechos político electorales durante el pasado proceso electoral.



La impugnación sostenía que los efectos y consecuencias de esas violaciones trascendieron formal y materialmente en el proceso electoral, además de ser determinantes para alterar las condiciones de equidad de la votación.



Dichas situaciones afectaron en el resultado final de la votación al haber competido en desventaja, de acuerdo a lo esgrimido por el recurrente.



Se indicaba que el Ieebc debió ponderar los principios y derechos violados y no limitarse a una interpretación mecánica de sus derechos al momento de dictaminar la pérdida de registro.



Por ello, solicitaba la revocación del dictamen como una forma de sustitución y reparación de los actos.



No obstante, los magistrados concurrieron en que el Instituto no tenía obligación de ponderar esos principios y derechos al no estar en conflicto.



Por lo tanto, no procedían sus reclamos ante la firmeza de los actos alegados, se concluyó.