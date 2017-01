Colegio de Abogados y Médicos se deslinda de actos violentos

TIJUANA, Baja California(GH)

El Colegio de Abogados de Tijuana y el Colegio Médico de Tijuana nos pronunciamos en contra de las acciones violentas suscitadas el día de ayer, al término de la mega marcha social en contra del gasolinazo y nos deslindamos de todo acto violento.



“Siempre hemos manifestado y hoy reiteramos, que este movimiento es apartidista, sin un liderazgo único, netamente social, sin violencia, basado en la ley y el respeto a los derechos de los demás, por lo tanto, reprobamos rotundamente que esta lucha social, haya culminado en un acto por demás violento que se preste a una interpretación incorrecta de la lucha social legitima que quedo de manifiesto este domingo pasado, expreso el Lic. Román Antonio

Aboytes Hernández, Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana.



Por su parte, el Dr. Enrique Schultz Robles, Presidente del Colegio Médico de Tijuana expreso que en las reuniones de organización para la marcha, había una serie de acuerdos como no portar nada distintivo a partidos políticos, no tirar basura, no cometer actos vandálicos, sin embargo cada quien estuvo en libertad de realizar lo que considero su conciencia.



“Nosotros estamos muy concentrados en las peticiones que continuaremos pugnando, ya que este movimiento apenas inició y lo que nosotros buscamos es real y auténtico, por ello seguimos en la lucha, con peticiones muy concretas como: a que el servicio de administración del agua regrese al municipio y no continúe siendo la caja de los gobernantes y políticos en turno; los Diputados ganen menos y dejen de recibir tantos beneficios como: vales de gasolina, un presupuesto para gasto social, bonos extra, gastos de comisión y servicio de asesores, entre otros; reducción al presupuesto de partidos políticos; en contra de la reducción y por una mayor más y por supuesto lo del gasolinazo” dijo Aboytes Hernández.



El Presidente del Colegio Médico hizo un llamado al diálogo y respeto, para que este movimiento no se vea opacado por este tipo de actos violentos y que lo que prevalezca sean las manifestaciones pacíficas y de respeto por parte de una sociedad organizada que exija y de rumbo a que leyes impulsar y que tipo de gobernantes quiere.