Ayuntamiento reconoce que el problema financiero es terrible

ENSENADA, Baja California(GH)

Consultores del Presidente Municipal, Marco Novelo, presentaron ante el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) un informe sobre cómo encontraron las finanzas del Ayuntamiento y las acciones que la actual administración emprenderá para resolver el problema económico que enfrenta.



El problema financiero de la ciudad es terrible y va a requerir algunos años para poder comenzar un proceso de normalización, no es posible pensar que en un año vamos a poder revertir esos déficits fiscales que se han venido acumulando en el tiempo”, admitió el Consultor externo, Marco Moreno Mejía.



Señaló que en los últimos seis años finanzas ha habido un déficit operativo y fiscal, debido a que la generación de ingresos de la ciudad ha sido menor al volumen de egresos y deuda pública que tiene el Ayuntamiento.



“El déficit fiscal de Ensenada alcanzó el nivel record al cierre del 2016 en el rango de los 500 millones de pesos, es decir, la suma de todos sus egresos incluyendo servicio de deuda, supera a la totalidad de los ingresos, esto para una ciudad que mantiene niveles de ingreso en el rango de los mil 500 millones de pesos es una barbaridad”, reconoció.



El consultor mencionó que en los últimos cinco años, los ingresos propios del Ayuntamiento de Ensenada han ido creciendo en un rango del 5%, motivado fundamentalmente por las participaciones de libre disposición, sin embargo, el nivel de gasto de la ciudad ha ido creciendo a un ritmo del 10%.



“En el caso de Ensenada se ha venido financiando a través de deuda pública adicional o través del financiamiento informal más costoso, que es el dejar de pagar las cuotas y retenciones de Issstecali y otro tipo de pasivos muy serios como Impuesto Sobre la Renta y Seguro Social”, declaró.



Luego de una revisión a profundidad, se determinó que el nivel de gastos en servicios personales es el más fuerte del Ayuntamiento.



“El gasto en nómina captura el 70% de los ingresos de libre disposición del Ayuntamiento, lógicamente esto da muy poco margen de maniobra para poder realizar las inversiones en infraestructura y equipamiento que requiere la ciudad para mantener un nivel determinado”, indicó.



Asimismo, se hizo un análisis de los pasivos no revelados en la cuenta pública y se encontró que hay un tema sensible relacionado a los recursos etiquetados que no se ejecutaron en los programas que debieron de realizarse de acuerdo a la normatividad federal.



Informó que los pasivos de corto plazo representaban un importe menor a los 300 millones de pesos al cierre del 2011, sin embargo, al cierre del 2016 representaban prácticamente mil 200 millones de pesos, los cuales están concentrados fundamentalmente en los adeudos con Issstecali.



No obstante, afirmó que durante septiembre a noviembre del año pasado fueron trabajando con la información que recibieron en el periodo de transición y a partir de diciembre se preparó un plan de contingencia que está enfocado a la contención de costos y gastos.



“Generamos un plan de ajuste financiero para los próximos cinco años, en las siguientes semanas lo presentaremos ante las autoridades hacendarias del país, ante el gobierno del Estado y ante los diversos agentes financieros, hay una serie de elementos que necesitamos negociar y aterrizar, de tal manera que nos permitan arrancar este proceso de solución”, indicó.