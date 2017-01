Toman Palacio

TIJUANA, Baja California(GH)

Ciudadanos inconformes con las políticas municipales y lo que consideraron una tibia actuación del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro ante las acciones del Gobierno federal, bloquearon este domingo los accesos al Palacio Municipal.



Luego de terminada la marcha que dio comienzo en el monumento al Libro de Texto Gratuito, un grupo de manifestantes se encaminó a las instalaciones del 22 Ayuntamiento en donde ya resguardaba un grupo antimotines de la Policía Municipal las puertas del edificio.



A pesar de que al principio la manifestación fue pacífica y los ciudadanos inconformes se limitaron a gritar consignas en contra del Gobierno municipal, la situación se tornó violenta tras el intento fallido del profesor Juan Ramírez, uno de los líderes visibles del movimiento Ciudadanos Unidos por Tijuana, de disuadir a las autoridades municipales que les permitieran ingresar en forma pacífica al inmueble.



Ramírez entró por unos minutos a intentar negociar el acceso de los manifestantes con el secretario de Seguridad Pública Municipal, quien se negó a tal solicitud.



Los ánimos poco a poco se fueron encendiendo hasta que un grupo de personas intentó ingresar a la fuerza al recinto del Ayuntamiento, acción que fue contrarrestada por cerca de 30 elementos de la policía municipal y antimotines que resguarda el lugar.



En ese incidente hubo personas lesionadas, mismas que fueron a levantar un acta al Ministerio Público ya que lo consideraron una agresión directa.



Por parte de los policías, hasta la noche de ayer no se tenía reporte de lesionados, solo pérdida de cascos y escudos.



Dentro de los manifestantes lesionados destacó el propio Juan Ramírez, quien aseguró que no iban a bajar los brazos y que mantendrían el bloqueo hasta las últimas consecuencias.



Responde Alcalde

El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien no hizo acto de presencia en el sitio pese a que la ciudadanía lo pedía, habló del tema desde las instalaciones de la Dirección Municipal de Protección Civil, a donde acudió para permanecer pendiente del desarrollo de la tormenta pronosticada para este lunes.



“Lo que el Alcalde tiene que hacer es ponderar la importancia de los temas. El tema de la seguridad, de las vidas de todos los tijuanenses, está por encima de cualquier afectación económica generada por el Gobierno federal”, apuntó en referencia al bloqueo de Palacio Municipal.



Asimismo aseveró que él está de acuerdo con las marchas, pero que hay cuestiones que ellos no pueden resolver, como es el tema de la gasolina, el cual está en manos del poder federal.



“Pemex se ríe, qué le hace a Pemex una manifestación”; haciendo énfasis en el nulo interés del gobierno de Peña Nieto.



Durante el bloqueo fueron varios los manifestantes que se retiraron por la cuestión del clima, por su parte, otro grupo pequeño de aproximadamente 60 personas se quedó en el lugar haciendo guardia a manera de seguir bloqueando la entrada.



Indicaron que permanecerían hasta que se les atienda o hasta que el Gobierno dé reversa a los aumentos propuestos, sobre todo al que refiere al impuesto predial, sobre el cual sí tiene poder el Gobierno municipal.