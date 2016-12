Clausuran expendio de cohetes por representar un riesgo

TIJUANA, Baja California(GH)

La alcaldía de Tijuana, por medio de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, clausuró el expendio de cohetes denominado “Cohetes Champion” ubicado en la esquina que forman los bulevares Federico Benítez y Manuel J Clouthier debido a que representaba un riesgo al estar instalado cerca de una gasera y una gasolinera.

El director de Inspección y Verificación, Luis Antonio Carreiro explicó que a raíz de una denuncia ciudadana se implementó un operativo conjunto con la Dirección de Bomberos para verificar las condiciones en que se encontraba operando este establecimiento.



Señaló que aunque el establecimiento en cuestión cuenta con el permiso de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) para la venta de este material explosivo, no cumplía con el reglamento municipal al encontrarse a 35 metros lineales de una gasera y a 56 de una gasolinera.



Indicó que incluso en la Ley Federal de Pirotecnia está claramente establecido que este tipo de comercios no pueden estar a menos de 100 metros de empresas de venta de combustibles u otros materiales flamables como el gas LP.



El funcionario municipal dijo que al realizar la inspección a dicho establecimiento se detectó que no contaba con la instalación eléctrica adecuada conforme a los reglamentos municipales.



En este momento se está determinando la multa que tendrá pagar este comercio, la cual podría ser mayor a los 500 salarios mínimos, ya que al parecer la mercancía encontrada sobre pasa la cantidad permitida por la ley, además del riesgo latente que representaba por su ubicación.



Luis Antonio Carreiro aseguró que los operativos continuarán en los próximos días para verificar si los establecimientos de este tipo cumplen con la normatividad vigente y las condiciones en que se encuentran operando.