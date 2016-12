Mucha risa, pero más reflexión

TIJUANA, Baja California(GH)

“Un padre no tan padre”, confronta al patriarcado contra los ideales de la nuevas generaciones, además de abordar temas como la diversidad sexual, la unión libre y la vivencia en comuna, todo ello como llamado de atención a la tolerancia.



Esta historia es la ópera prima de Raúl Martínez, un filme que llegó ayer a la salas de cine en todo México con 680 copias y las actuaciones de Héctor Bonilla, Jacqueline Bracamontes, Benny Ibarra de Llano, Arturo Barba y Sergio Mayer Mori.



“Tiene escenas conmovedoras, trae un mensaje de tolerancia no solo por la época navideña, sino por el momento en el que vive el mundo, donde tenemos que aprender a ver por nuestros derechos”, explicó Martínez.



En entrevista vía telefónica, destacó que el tema del patriarcado es poco común, pero nunca falta en la familia el abuelo, el padre que marca una imposición a los demás.



“Es un patriarcado de mentalidad cerrada, anticuada que viene a chocar con las nuevas generaciones, donde el personaje principal es don Héctor Bonilla como don Servando”, sostuvo.



“Un padre no tan padre” tuvo un rodaje de seis semanas con locaciones en San Miguel de Allende y Ciudad de México, se filmó en enero del 2016.



Además de actuar en la película, Benny Ibarra intérpreta “Amar de nuevo”.



Al detalle



Película: Un padre no tan padre

Director: Raúl Martínez

Actúan: Héctor Bonilla, Jacqueline Bracamontes, Benny Ibarra de Llano, Arturo Barba y Sergio Mayer Mori.

Copias: 680 copias

Distribuidora: Cinépolis Cine