Liberará BC en marzo precio de la gasolina

TIJUANA, Baja California(GH)

La liberación del precio de la gasolina comenzará en marzo del 2017 en Baja California y Sonora, sin embargo, hasta el momento no hay empresas interesadas en suministrar el energético porque no les resulta rentable, dijo José Luis Noriega Guzmán, presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt).



"Muchas empresas han venido, tanto texanas, californianas y algunas empresas que se están consolidando dentro de México, nos hemos reunido, nos han ofrecido su plan de negocio, pero todavía no hay un ofrecimiento formal", indicó.



Ante ese escenario, dijo, Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando menos los primeros seis a nueve meses de 2017, sería el único proveedor.



"Hay muchas empresas que ya tiene su permiso para importar combustible, el interés va más allá en función de la logística, es decir, una empresa que quiera vender combustible aquí en Baja California no es que lo va a pasar en pipas por la frontera, eso sería imposible, tiene que haber el desarrollo de una infraestructura y toda una planeación logística", señaló.



En base a análisis financieros, apuntó que gasolina Magna podría alcanzar un precio por litro de alrededor de los 17 pesos y la Premium hasta los 18 pesos.



La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó el martes el cronograma para la apertura gradual y ordenada de los mercados de gasolinas y diésel, la cual comenzará en Baja California y Sonora el 30 marzo de 2017 y concluirá en el sur del país al cerrar el año.



"El criterio que aplicó la comisión creo que tiene mucho que ver con el tema de la zona fronteriza en que nos encontramos, el que aparte de la comunicación que tenemos de manera contigua a la frontera, que esto puede favorecer la importación ya sea a través de poliducto o a través de puerto marítimo", agregó.



A través de “Temporadas Abiertas” Pemex rentará sus instalaciones a otras empresas autorizadas para la importación de combustible, y el próximo 15 de febrero dará a conocer si hay empresas que están interesadas en Baja California.



En Baja California y Sonora:

15 de febrero: Fallo de Temporada Abierta

30 de marzo: Comienza flexibilización de precios