Señalan que Gobierno autorizó a UBER y a Cabify dar servicio

TIJUANA, Baja California(GH)

El 8 de julio de 2016 el Cabildo de Tijuana aprobó la operación de Empresas de Redes de Transporte (ERT) basadas en aplicaciones móviles, de la modalidad tipo UBER o Cabify, manifestó el presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, Geraldo Salcedo García.



"Se faculta al Ejecutivo Municipal para que por conducto del servidor público que por competencia le corresponda, autorice la operación de las denominadas empresas de transporte basadas en aplicaciones móviles (ERT), una vez que se satisfagan los requisitos a que se refiere el Considerando Vigésimo Segundo del presente acuerdo", señala el dictamen aprobado por mayoría.



Los requisitos a cumplir son los siguientes: Que la solicitud del servicio sea exclusivamente mediante aplicación electrónica que cuenta con registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los solicitantes del servicio deberán estar debidamente registrados en las ERT, los vehículos no deben tener logotipo alguno de la ERT, no podrá ofrecerse el servicio en la vía pública.



Además los vehículos no podrán tener una antigüedad mayor a seis años ni estar facturados por un precio inferior a los 165 mil pesos, los vehículos deberán contar con seguro de cobertura amplia hasta por la suma de 3 millones de pesos, las ERT tendrán la obligación de facilitar al Ayuntamiento el acceso al monitoreo como parte de sus facultades de inspección, y las ERT deberán convenir con el Ayuntamiento una aportación que no podrá ser menos al 1.5% de la facturación brutal mensual.



"Lo que tendríamos que revisar es de manera muy específica para conocer el motivo de infracción al momento de remolcarlos para poder saber cuál fue la razón", señaló.



Como parte de la probación también se estableció un periodo de 90 días a partir de 8 de julio para que la administración municipal presentara en el pleno de Cabildo un proyecto de reformas reglamentarias coincidentes con la autorización de la operación de las ERT.



Dicho dictamen fue publicado el 29 de julio en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, fecha en la cual entró en vigor su aprobación.