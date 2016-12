Burócratas solicitarán aumento por un 10%

TIJUANA, Baja California(GH)

Para el próximo año el sindicato de burócratas de Tijuana y el Sindicato de Burócratras del Estado solicitan un incremento en el sueldo del 10%.



Juan Manuel Oceguera Villa, secretario general del Sindicato de Burócratas sección Tijuana y secretario general de Trabajo y Conflictos del Comité Ejecutivo Estatal Burócrata, confirmó que las negociaciones se darán a partir en los primeros meses del año.



“En cada una de las negociaciones buscamos un beneficio adicional, sin embargo si este no existiera, procuraremos que el incremento salarial no sea menor al que se negoció el año pasado”, advirtió.



Tras las negociaciones, en abril de este año los burócratas lograron un incremento del 6.2%, de él 5.7% fue aumento directo al salario y el resto en otras prestaciones.



El incremento de los burócratas en Tijuana el año pasado, argumentó, fue mayor incluso al de los burócratas estatales que en mayo de este año acordó un incremento del 5% al salario más un bono sexenal.



Reconoció que el País atraviesa por una crisis económica de la que ya se prevé un recorte en participaciones federales para Estado y Municipio.



“Tenemos que llegar a la mesa, tenemos que sentarnos, buscar conducirnos con mucha civilidad y respeto, considerando el haber económico que tenga el Municipio” dijo.



El Ayuntamiento deberá considerar que los trabajadores también sufrirán mucho detrimento en la calidad de vida y que se pugnará porque el aumento no sea menor al obtenido este 2016, concluyó.