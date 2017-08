Son menos las escuelas que exigen pagos de inscripción

TIJUANA, Baja California(GH)

Cada vez son menos las escuelas que se intentan aprovechar del bolsillo familiar al exigir un pago por inscripción en las instituciones públicas, por lo que hasta con gusto van a registrar a los pequeños.



Incluso, las autoridades educativas en ocasiones les indican a los papás con anticipación que, aunque el dinero que se recauda, en ocasiones es colectado por los padres representantes, siempre es en beneficio del inmueble.



En relación a años anteriores, ahora solo se les pide a las familias que colaboren con algunos productos que se utilizan dentro de las aulas, mismos que siempre serán utilizados por los estudiantes.



“Nos dijeron que por grupo se piden algunas cosas, a nosotros nos tocó traer resmas de hojas blancas, pero a veces piden papel higiénico o artículos de limpieza para los salones”, indicó Irma Valle, madre de una pequeña de seto grado.



Otros planteles solicitaron productos más específicos, como en los casos de algunas secundarias, que pidieron medicamentos como aspirina, paracetamol, toallas sanitarias, gel y pañuelos antibacteriales.



“Hay veces que cooperamos para líquidos multiusos, jabones y cloros, porque sabemos que es algo que sí es necesario y que sí se utiliza bien, además no es tan pesado comprarlos”, señaló Janeth Valenzuela, mamá de un jovencito de primero de primaria.



Aunque en años anteriores sí se les hacía constante la invitación a cooperar para solventar los gastos que se iban generando durante el ciclo escolar, quienes tenían para pagar, sí lo hacían.



“Antes nos decían que era opcional, los que tenían dos o más hijos en la misma escuela a veces hacían la aportación de uno solo, pero quienes de plano no tenía, dinero, no ponían nada”, agregó Marisela Carrasco, quien tiene a su niño en cuarto año.



Desde hace algunos años está prohibido exigir o condicionar un espacio a cambio de un pago de cuota escolar, por lo que, en caso de detectar un caso similar, es necesario hacer una denuncia al 973-4464.