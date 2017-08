Urgen instalar señales de tránsito en Otay por cierre de El Chaparral

TIJUANA, Baja California(GH)

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, Mario Escobedo Carignan, alertó sobre la necesidad de instalar señales de tránsito que guíen a los turistas que recibirá la ciudad por la garita de Otay durante el cierre de “El Chaparral” que se dará el siguiente mes.



"Va a haber muchos turistas que por primera vez entren a Tijuana por Otay, es importarte poderlos bien dirigir para que lleguen a la avenida Revolución, a la avenida Internacional, porque algunos de ellos van a Rosarito o Ensenada", señaló.



"El Municipio se ha comprometido a identificar cuáles son las calles alternas que van a estar utilizando los automovilistas, hay un programa de bacheo de esas calles alternas", agregó Escobedo Carignan.



Como Cámara de Comercio, dijo, vigilarán que los compromisos de las autoridades se cumplan para estar preparados para la contingencia.



El sector del comercio que realiza importaciones por “El Chaparral” no se verá afectado porque el cierre de la garita será en fin de semana, indicó, del 23 al 25 de septiembre.



"Lo que va a estar cerrado va ser la pequeña importación, que no debe de representar mayor impacto porque no llevan a cabo operaciones durante sábado y domingo, si acaso será la afectación que podrán tener el lunes", declaró el presidente de Canaco.



Se estima que durante ese fin de semana la garita de Otay recibirá 60 mil autos al día, los 20 mil que utilizan ese acceso y los 40 que entran por “El Chaparral”.