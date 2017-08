Mantiene Municipio la demanda de juicio político a magistrada

TIJUANA, Baja California(GH)

A pesar que la magistrada Flora Arguilés Robert dio marcha atrás a la suspensión que había otorgado a taxis amarillos, el Municipio continuará con la demanda de juicio político en su contra.



“Sigue el proceso, no podemos desistirnos, no fue intercambio. Ella cometió pifia jurídica, se corrompió y tiene que seguir, eso no puede quedar así”, declaró el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Agregó que buscan dar un mensaje a todos los funcionarios que les corresponde impartir justicia para que se porten bien y trabajen en beneficio de la población.



El tema surgió cuando el Ayuntamiento de Tijuana retiró diez sitios el gremio de amarillos para brindar el servicio en San Ysidro-Chaparral, luego que agredieran a turistas cerca de las inmediaciones de la frontera.



Ante tales hechos, a dicho gremio Arguilés Robert le concedió una suspensión a la medida implementada por el Municipio, por lo que podían regresar al lugar sin embargo la autoridad no lo permitió.



Razón por la que el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz acudió al Congreso del Estado el pasado 27 de julio para solicitar juicio político y la destitución de la magistrada.



La presencia policíaca por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) continuará en la zona para prevenir algún percance en el lugar y que cualquier tipo de transporte haga sitio.



“La gente tiene que sentirse tranquila es bien importante, somos parte de la Asociación Mundial de Metrópolis y el tema de movilidad no es todo y la intención es que el ciudadanos que anda a pie, bicicleta y transporte tiene que tener todo el respaldo por parte de las autoridades”, manifestó.