Ex funcionario exige disculpa pública del actual Ayuntamiento

TIJUANA, Baja California(GH)

Carlos Mejía López, quien fue secretario de Gobierno en el 21 Ayuntamiento, exigió una disculpa pública del 22 Ayuntamiento por la amonestación pública que determinó Sindicatura Municipal en su contra el pasado 17 de agosto.



"Este asunto ha llevado como único propósito denostar mi persona, buscar un desprestigio hacia un servidor", manifestó.



El ex funcionario municipal afirmó que el proceso administrativo está plagado de errores, por lo cual la impugnará.



"Dice que al haber omitido la certificación, publicación, y legalización con su firma de la Sesión de Cabildo de fecha 24 de noviembre de 2017, creo que todavía no llega el 24 de noviembre de 2017", detalló.



Además se le acusó de no omitir certificar, publicar y legalizar un acuerdo de Cabildo del 14 noviembre de 2016 relacionado a modificaciones de artículos del SITT, sin embargo aclaró que la Sesión de Cabildo se realizó el 29 de noviembre de 2016.



"Así como estos dos datos que les acabo de compartir, así existen otros datos más en la resolución a la que le he dado lectura con detenimiento y que hemos analizado", señaló el ex funcionario.



Mejía López acudió ayer a Sindicatura Municipal para notificar los errores del proceso administrativo.