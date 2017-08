Forjan su carácter al calor del fuego

TIJUANA, Baja California(GH)

“El bombero está hecho de corazón, voluntad, de querer servir, atender y ayudar a los demás, y hay quienes en su día de descanso, si la situación lo amerita, van a apagar un incendio”, dijo Carlos Martínez Duarte, ex director de Bomberos de Tijuana, quien falleció este año.



Martínez Duarte es uno de los cinco elementos de la corporación que en este año han muerto, algunos de ellos no por causas naturales, sino por el cumplimiento de su deber.



Sin embargo, el ánimo entre sus compañeros no ha decaído y ejemplo de ello fue lo que se vivió en toda una jornada de servicio del Primer Turno de la Central de Bomberos, ubicada en la Zona Norte.



Eran las 9:00 horas del viernes 11 de agosto y antes de que pudieran dejar sus pertenencias en la recámara, los elementos recibieron la primera alerta.



Una mueblería, ubicada en la colonia Revolución, corría el riesgo de ser consumida por el fuego, al parecer una persona que estaba soldando provocó un conato debido a las chispas que salían de la soldadura.



A su llegada, el lugar estaba completamente lleno de humo, por lo que la visibilidad era prácticamente nula, pero a pesar de ello los bomberos ingresaron.



Al poco tiempo el humo se fue disipando, los elementos de la corporación salieron y declararon que la situación la habían controlado.



Poco descanso

El Primer Turno regresó a la Estación Central y finalmente pudieron ingresar a su habitación y dejar sus pertenencias en la recámara que comparten.



Si no están atendiendo una emergencia, cada bombero tiene una tarea específica que realizar, las cuales se enfocan en tener listo el equipo para que esté en óptimas condiciones.



Fue hasta el medio día que se reportó un incendio peligroso, principalmente porque ocurrió en el patio de una casa y alrededor de ella había varios negocios que utilizaban materiales inflamables.



Las bromas entre los bomberos terminaron e inmediatamente todos subieron a las tres bomberas del Primer Turno y se dirigieron a la vivienda, la cual se ubicaba sobre la Vía Rápida Oriente.



Cada unidad se colocó en puntos estratégicos, rodeando la vivienda, entonces los primeros bomberos ingresaron para atacar el fuego, sin titubear, determinados en evitar que el fuego escalara.



Otros bomberos inmediatamente hicieron una inspección de los predios que se encuentran al lado y se percataron que había negocios, entre ellos un taller de carrocería, por lo que había pintura.



Fue entonces que varias personas fueron evacuadas del lugar, ya con el apoyo de la Policía Municipal y Protección Civil.



El incendio había iniciado en el patio de una casa; los bomberos se concentraron en extinguir las llamas y al mismo tiempo evitaron que otros predios sufrieran daños y ocurriera una tragedia mayor.



Pero el trabajo no terminó allí, los bomberos deben asegurarse que el fuego ya no sea una amenaza, y se cercioraron de que ninguna persona necesitara atención médica.



Agotados, porque eso es lo que provoca el calor intenso, los bomberos del Primer Turno regresaron a la Estación Central, o como también la llaman, su segunda casa.



La dieta

La comida es todo un ritual, por la mañana cada uno pone dinero, después entre ellos mismos hacen la comida, y ese día les tocó bistec ranchero, con frijoles puercos y aguacate.



La tarde pasó sin que se necesitara la intervención de los bomberos, sin embargo, esos momentos los utilizan para realizar simulacros y mantenerse preparados para cualquier tipo de problema.



Ese día practicaron cómo es la manera correcta de sacar a una persona dentro un vehículo que se vea involucrado en un choque, ya que los bomberos también atienden a los accidentes automovilísticos.



Conforme avanza el día, llega el momento de descanso para algunos de ellos, alrededor de las 10 de la noche, mientras que otros de sus compañeros hacen guardia y están atentos de algún percance.



No fue hasta las 7:00 horas del sábado que todas las bomberas salieron de emergencia, pues se reportó la volcadura de un automóvil en el bulevar Padre Kino, en la Zona Urbana Río.



Al llegar, uno grupo de bomberos se condujo directamente con el conductor, quien presentaba algunas cortadas, específicamente en sus brazos.



Otros bomberos se dirigieron al vehículo volcado para asegurarse de que no había un riesgo de que ocurriera un percance, además echaron tierra en la parte donde cae el aceite y así evitaron otro accidente.



Ese fue el último reporte que atendió el Primer Turno en su jornada, pero el trabajo no termina allí, pues deben asegurarse que el equipo queda en buenas condiciones para sus compañeros que los relevarán.



Recordarán a sus compañeros



Esta celebración del Día del Bombero será muy diferente porque les hacen falta varios de sus compañeros, así lo dijo Carlos Gopar Uribe, director de Bomberos de Tijuana.



Destacó que los compañeros simplemente se adelantaron, pues el bombero siempre vive con el riesgo de tener que partir abruptamente, pero ese amor por el trabajo ha hecho que estén más unidos.



Adelantó que en esta fecha se le invertirán a la Dirección de Bomberos de Tijuana 23 millones de pesos, se adquirirá el equipo estructural para los bomberos y se compraran ocho vehículos que funcionarán como pipas.