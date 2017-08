Regreso a clases es encabezado por Gobernador

TIJUANA, Baja California(GH)

Con el fin de dar la bienvenida a los 836 mil 944 alumnas y alumnos de educación básica y nivel medio superior que inician el ciclo escolar 2017-2018, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid encabezó la ceremonia alusiva en las instalaciones del Plantel Nueva Tijuana del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (Cobach).



En el evento realizado ayer lunes, resaltó que como Gobierno del Estado se impulsan acciones para que se brinde una educación de calidad.



Es así que el ciclo escolar 2017-2018 quedó conformado por una matrícula estatal que en educación preescolar cuenta con 112 mil 312 estudiantes, en primaria 388 mil 336, en secundaria 184 mil 425 y en preparatoria 151 mil 871 alumnos.



En el evento, el Mandatario estatal constató los avances en la construcción de un edificio para aulas y de una cancha de futbol en el Plantel Nueva Tijuana del Cobach que en conjunto representa una inversión de 15 millones 687 mil 674 pesos.



Manifestó que más de la mitad del presupuesto estatal se invierte en educación, además de que Baja California es la única entidad en el país que ofrece una educación obligatoria, universal y gratuita desde enero de 2014 de nivel básico hasta bachillerato.



Con el objetivo de que todos los jóvenes tengan acceso a la educación media superior, declaró, el Gobierno estatal cubre la colegiatura en escuelas privadas de cerca de 9 mil estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2017-2018, ya que no lograron colocarse en planteles públicos.



Tasa laboral

Por su parte, el secretario de Educación y Bienestar Social del Estado, Miguel Ángel Mendoza González, detalló que en este ciclo escolar 2017-2018 son 71 mil 400 los estudiantes de nuevo ingreso a educación media superior en la Entidad.



En el caso del Cobach, indicó, la matrícula de estudiantes a nivel estatal es de 41 mil 66 estudiantes y un poco más de 13 mil iniciaron el primer semestre.



Destacó que en Baja California para los jóvenes que tienen interés por cursar la preparatoria no existen problemas para hacerlo, ya que quienes no lograron un espacio en escuelas públicas reciben una beca para estudiar en escuelas privadas, para lo cual se invierten 98 millones de pesos en beneficio de 19 mil 745 alumnos de semestres anteriores y el que recién inicia.



Números

