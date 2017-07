Subdelegación La Gloria se queda sin biblioteca

TIJUANA, Baja California(GH)

Vecinos de la colonia La Gloria tienen más de un año que se quedaron sin biblioteca municipal, pues el espacio llamado “Abelardo L. Rodríguez” fue trasladado a un centro comunitario en otro lugar.



El recinto perteneciente a la delegación San Antonio de los Buenos se encontraba junto a la subdelegación La Gloria fue desocupado sin previo aviso, dejando a cientos de jóvenes sin lugar donde realizar actividades culturales.



“Fue una sorpresa ver que ya no abrían, al inicio pensamos que iban a remodelar o que era cerrado por vacaciones, de pronto pusieron un letrero de que se cambiaron”, indicó Kendra Bravo, quien era usuaria frecuente.



Incluso se han acercado algunas personas interesadas a preguntar si en algún momento se volverá a abrir el sitio, mismo que fue trasladado a la colonia El Rubí pero les han indicado que no hay ningún plan.



“En la delegación nos dijeron que no sabían ni porqué la quitaron, nadie sabía dar razón, lo único que sí nos supieron decir es que la movieron muy lejos”, señaló la residente del área.



El problema es para los que tenían el hábito de visitar el edificio de manera más frecuente, pues es mucho más complicado ir a la nueva dirección donde ahora atienden a la comunidad.



“Está mal que no haya espacios así que puedan suplirlos, más cuando es algo necesario para los estudiantes o la misma gente que solía ir a distraerse leyendo algo de su agrado ahí”, agregó la afectada.



Pese a que sí ha habido interés de algunos grupos de colonos en solicitar que otro sitio pueda ser utilizado con el mismo fin, no han logrado reunirse para hacer una petición oficial.



Hasta el momento, ya no hay ningún otro espacio similar cerca donde la gente pueda acercarse a realizar consultas de información.