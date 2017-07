Personajes destacados serán reconocidos en Paseo de la Fama de Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Como parte de fomentar el orgullo de los tijuanenses por aquellos quienes a través de sus acciones han enaltecido el nombre de su ciudad, se llevará a cabo la ceremonia de inducción a Paseo de la Fama en el marco de los festejos por el 128 aniversario de Tijuana.



Durante el Ágora Tijuanense realizada por Tijuana Innovadora, la coordinadora operativa de Paseo de la Fama, Liliana Rodríguez Corona, dio a conocer que en esta ocasión serán 11 los personajes que serán reconocidos, 8 mexicanos y 3 de carácter binacional.

Los 8 personajes mexicanos son: Adriana Eguía, Directora de Desarrollo Económico de Tijuana (Deitac); Elvia Félix, make up artist, fundadora del Beauty Collective LAB; Jaime Iván Castillo, joven investigador miembro de la Asociación Genómica de Australasia; Miguel Ruiz, médico y autor bestseller de textos “neochomanísticos”; Rodrigo Valle Hernández, fundador y presidente de Grupo Tersa; Tania Arrayales, esgrimista campeona de la Copa del Mundo Junior de Esgrima.



Así como Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, asociación dedicada a la conservación de la calidad en los cuerpos de agua; y Toros de Tijuana, equipo profesional de béisbol, Campeones Zona Norte en la Temporada 2016 de la Liga Mexicana de Beisbol.



Por otro lado, los 3 personajes binacionales son: Denise Moreno Ducheny, Senior Policy Advisor en UCSD; Paul Ganster, Director del Institute of Regional Studies of the Californias; y Sandra Dibble, periodista de San Diego Union-Tribune que se ha destacado por su trabajo en la región.



“Cada año, el comité organizador de Paseo de la Fama se ocupa de buscar tijuanenses que hayan destacado en cualquier actividad, ya sea a nivel regional, nacional o internacional”, comentó la coordinadora en relación al proceso de selección de personajes.



Añadió que existen ocasiones en las que quienes ya han sido reconocidos en generaciones pasadas notifican al comité de alguien que consideran merece ser reconocido, e incluso hay personas que “denuncian” a aquellos que ven como ejemplo de éxito, y es entonces cuando se selecciona a los nominados para posteriormente determinar a quienes serán reconocidos a la generación.

La primera generación de Paseo de la Fama data de 2003, siendo una iniciativa actualmente promovida por el movimiento Tijuana Innovadora la cual nace con el objetivo de sanar la autoestima de los tijuanenses y recuperar la identidad de la ciudad como algo positivo al reconocer los logros que sus habitantes han cosechado, y demostrar con ello que lo mejor de Tijuana es su gente.



“Creemos que para una ciudad es vital reconocer a todos estos personajes, que con esta nueva generación serán ya 185, quienes siendo nativos de aquí de Tijuana o de los alrededores han logrado sobresalir con base en su esfuerzo y dedicación. Más que cualquier otra cosa, queremos que Tijuana se sienta orgullosa de Tijuana”, finalizó Rodríguez Corona.



La ceremonia de inducción a “Paseo de la Fama 2017” se estará llevando a cabo este próximo miércoles 26 de julio en el Patio Central de Palacio Municipal de Tijuana, como parte de las actividades realizadas con motivo del 128 aniversario de la ciudad.