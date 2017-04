Diversión y reflexión

TIJUANA, Baja California (GH)

¿Qué diría tu vagina si pudiera hablar? Se lee fuerte, pero es una realidad a la que muchas mujeres, no les gusta enfrentarse, y que muchos hombres desconocen el placer y el respeto de tocarla.



Eso es parte de lo que “Los Monólogos de la Vagina” enseña, comparte, reflexiona, se disfruta y se ríe en nueve libretos que serán presentados este martes 25 de abril en el Centro Cultural Tijuana, Cecut.



A través de la Fundación Manos Entrelazadas, varias tijuanenses toman en sus manos el reto de representar a una vagina, que hablará sus vivencias, sus traumas, sus gozos y más.



La obra de la dramaturga Eve Ensler nació en 1996, cuando decidió hacer una catarsis de sentimientos desde lo que significa ser mujer y en especial todo lo que implica tener una vagina.



“El hecho de asistir a la obra con tu pareja, abre la oportunidad al dialogo de muchos aspectos que muchas veces no son cotidianos y no nos atrevemos a decir en nuestra relación de pareja”, explicó Robertha Medina, sexóloga y una de las actrices.



La riqueza de la puesta es que habla de situaciones dolorosas, cotidianas, el placer y que deja un mensaje para cada persona, donde también va acompañado de la diversión.



“Es algo totalmente diferente a lo que se ha visto con las actrices (reconocidas) aquí la idea es tratar de integrar a una mayor número de mujeres, participan tres narradoras y son nueve monólogos, tenemos música e imágenes bajo el director Daniel Rojo”, explicó Adriana Milanés al frente del proyecto.



La locutora Nelly Sanoja asume también uno de los papeles, donde defiende las faldas cortas, monólogo que disfruta mucho.

“Es muy diferente estar detrás de un micrófono porque al público lo tienes de frente y ves la reacción que está teniendo y la energía es muy diferente, es un reto”, destacó Sanoja.



La obra es apta para mujeres desde los 16 años, para hombres y padres de familia que convivan con una vagina.



‘Los Monólogos de la Vagina’

Martes 25 de abril

Centro Cultural Tijuana, Cecut

Costo: 300 pesos

Función: 19:00 horas

Facebook: Fundación Manos Entrelazadas