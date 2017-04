Desabasto en salud retrasa las cirugías

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido al al déficit presupuestal por el que atraviesa Isesalud, en Baja California se han reprogramado más de 225 cirugías en los hospitales pertenecientes al sistema de salud estatal.



Durante los primeros tres meses de este año, al menos 120 cirugías en el Hospital General de Mexicali se vieron retrasadas y tuvieron que ser reprogramadas.



De éstas, al menos 20 se debieron a la falta de insumos en el Hospital General, informó Ismael Ávila Íñiguez, subdirector general de Isesalud.



La mayor cantidad de las cirugías, alrededor de 100, fue debido a falta de exámenes y análisis preoperatorios por parte de los pacientes o por sus propias condiciones de salud.



Tijuana ocupó el segundo lugar, con 95, de las cuales la mayoría se registraron durante el mes de enero.



En lo que respecta al Hospital General de Tijuana, hasta la primera quincena del mes de marzo de este año se reprogramaron 95 cirugías, de las que se destacan que 19 fueron por falta de material para cirugía y ropa para el personal médico involucrado.



Fue el mes de enero el que más cirugías reprogramadas registró el nosocomio, con un total de 40, de las cuales 10 fueron por falta de material y siete por la falta de tiempo para realizarlas.



Fue del 2 al 5 de enero cuando se reprogramaron 10 cirugías, de las cuales destacan dos por falta de material, aunque el día que registró mayor incidencia fue el 30 de enero cuando movimiento fue de cinco, entre ellas dos por falta de ropa estéril y una por falta de gasas.



A través del sistema de transparencia el Hospital General de Ensenada informó que desde finales de 2015 no se programan cirugías debido a la saturación de los espacios en los servicios de Urgencia y Hospitalización.



Sin embargo, Samuel Mojica Fabián, Secretario General de la Sección 64 del (Sntsa) de Ensenada, señaló que la falta de medicamentos e insumos ha provocado la cancelación de cirugías urgentes, al no contar con mantenimiento que habilite la estirilización de equipos e instrumentos.



“La población piensa que somos nosotros, pero en realidad no había material y equipo porque no estaba estéril, estábamos en una situación en que no podíamos resolver la necesidad de ese usario”, comentó.



No es instrucción: Trejo



Al respecto el titular de la Secretaría de Salud, Guillermo Trejo Dozal, declaró que la reprogramación o cancelación de las cirugías en los hospitales no corresponde a la instrucción emitida a nivel estatal.



“El abasto está cada vez mejor, pero no negamos que existen las dificultades presupuestales. Actualmente la Secretaría padece un déficit de 300 millones de pesos”, afirmó el funcionario.



Indicó que esto no es una problemática reciente, sino que desde hace varios años la Entidad se ve afectada por la falta de descentralización de los recursos económicos, situación que afecta a otras instituciones que dependen de la federación.



La líder sindical,Elia Cabañas Aparicio, coincidió con Trejo Dozal, al respecto que el déficit presupuestal no es una situación reciente, a la cual se suma la falta de plazas para cubrir las necesidades de los hospitales más demandados.



“Cuando se puede el personal pone de su propio dinero para completar los insumos, comprando lo que son gasas, suturas y la ropa esterilizada para realizar su trabajo, pero esto no debería pasar”, declaró Cabañas.



Faltantes y proveedores



Entre los insumos que se encuentran más escasos, recurrentemente son los inyectables, dijo Ávila Íñiguez.



Explicó que en ocasiones hay conflictos con los proveedores, que no surten la totalidad de los medicamentos que se comprometieron en las licitaciones.



No obstante, el subdirector general de Isesalud dijo que cuenta con medicamentos e insumos para no suspender del todo los procedimientos quirúrgicos en hospitales.



Debido a que en el caso de las licitaciones existen tiempos que marca la Ley, es difícil reemplazar de manera inmediata a algún proveedor que falle con la entrega de los medicamentos e insumos., señaló.



Trejo Dozal acusó que anteriormente “llegaban medicinas y se perdían” y que ahora trabajan en sistemas más robustos para tener más orden y seguridad en que los medicamentos e insumos se usen donde deben utilizarse.



También por protestas



Con el inicio de las manifestaciones y el bloqueo al edificio del Poder Ejecutivo a principios de este año, se suspendieron las labores de Oficialía Mayor.



Ávila Íñiguez comentó que esto provocó un retraso en las licitaciones de medicamentos e insumos, que apenas han comenzado a surtirse.



Entre unos 150 tipos de medicamentos que no han podido surtirse aún, se encuentran anestesia y antibióticos, reconoció el funcionario.



Agregó que esta semana se está trabajando en la última de las licitaciones pendientes y esperan que a finales de mayo ya se encuentre regularizado el abasto de medicamentos. “A reserva de que los proveedores nos sigan cumpliendo”, expresó.



El subdirector general de Isealud dijo que las cirugías que no son urgentes son las que se reprogramaron debido a la falta de insumos para atenderlas.



Los casos graves, como apendicitis u otro tipo de cirugías de urgencia, se atendieron en el Hospital General de manera regular.





Restringirán atención en Hospital de Ensenada



En Ensenada las consultas de especialidad que deberían realizarse entre ocho y quince días de solicitud, se están retrasando hasta por tres meses, debido a la falta de equipo.



Samuel Mojica Fabián, Secretario General de la Sección 64 del (Sntsa) de Ensenada, señalóexpuso que en el caso de las cirugías programadas, mismas que no deberían tardar más de un mes, se están posponiendo hasta por seis meses.



Atender como se ha estado haciendo debilitaría más los recursos que se tienen para la población abierta y usuarios del Seguro Popular, expuso.



De no haber una solución ante la falta de recursos para adquirir medicamentos, insumos y más personal, dijo, las urgencias también podrían verse afectadas.