Eligen alumnos a representantes para Niño Gobernador

ENSENADA, Baja California(GH)

Un total de 72 niños representando a todas las zonas escolares que conforman el municipio eligieron al niño que competirá a nivel estatal para ser el Niño Gobernador 2017.



La Delegada del Sistema Educativo Estatal (SEE) en Ensenada, Adela Lozano López, señaló que el objetivo es ofrecer un espacio a los alumnos donde ejerzan el derecho a la participación a través de sus opiniones y propuestas.



De acuerdo con la funcionaria, la dinámica se desarrolla en mesas diálogo o debate, en el que los niños son dirigidos por un Asesor Técnico Pedagógico que funge como moderador, y exponen algún tema sobre los derechos de los niños.



En esta ocasión, dijo, los temas elegidos por los alumnos fueron derecho a la educación, protección, a la vida, salud, familia, a la no discriminación, explotación y abandono, a no trabajar, inclusión, igualdad y seguridad social.



Lozano López destacó que los alumnos seleccionaron a un representante por cada una de las diez mesas de trabajo; después eligieron democráticamente quien representaría a Ensenada en el concurso a nivel estatal.



Para este año, la niña Alma Génesis Rodríguez Ríos, de la primaria Lázaro Cárdenas de San Quintín fue la elegida por los 71 alumnos que participaron.

Mientras que Ivanna Gabriela Labastida Barrera, de la primaria 18 de marzo, fungirá como su representante.



El concurso “Niño o niña Gobernador y Funcionarios 2017” se llevará a cabo en Mexicali, Baja California, los días 26, 27 y 28 de abril.