Venden certificados escolares en redes sociales

ENSENADA, Baja California(GH)

Con la promesa de tener un certificado de secundaria, preparatoria o universitario sin necesidad de exámenes o documentación que avale los estudios, en redes sociales hay quienes ofrecen este documento hasta en mil 300 pesos.



En los grupos de venta que se crean en internet se oferta un certificado, de secundaria, preparatoria o universidad, en 450 pesos si es sólo digital y en mil 300 si se quiere el documento impreso.



Al respecto, la delegada del Sistema Educativo Estatal (SEE) en Ensenada, Adela Lozano López, hizo el exhorto a los padres de familia para acudir a las escuelas de las que egresaron sus hijos para orientarse.



“Quiero decir a los padres de familia que no se dejen timar por las personas, que acudan a las instancias correspondientes, los certificados no tienen ningún costo”, reiteró.



Lozano López recordó que desde 2012 se puede tramitar el documento de secundaria a través de internet e imprimirlo; para nivel primaria, dijo, se implementó la modalidad a partir de 2013.



De acuerdo con el artículo 259 del Código Penal para el Estado de Baja California, la falsificación de documentos y el uso de documentos falsos tiene una pena de prisión de seis meses a tres años y de 20 a 100 días de multa.



En el artículo se especifica que quien altere o falsifique un documento público o privado, para beneficio o causar daño está incurriendo en un delito.



Cualquier persona que se vea afectada por la falsificación de documentos puede hacer su denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común.