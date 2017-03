Se quejan vecinos de Mar de Ensenada por basura

ENSENADA, Baja California(GH)

Los habitantes de la calle Halcón Marino en la colonia Mar de Ensenada denunciaron que tienen aproximadamente un mes sin que se les preste el servicio de recolección de basura.



Jonathan López, residente de la colonia, en representación de los habitantes de la calle dijo que los camiones de basura han dejado pasar tiempo para recolectar los desechos.



Comentó que una de sus vecinas ha llamado constantemente al Sistema Integral de Atención Ciudadana del Ayuntamiento para solicitar el servicio de recolección, donde sólo se les ha dicho “Sí”, pero no acuden.



El vecino señaló que en esta zona no abundan los perros callejeros, por lo que el problema es con los gatos que husmean entre la basura y la “desparraman”.



También mencionó que en estos días en los que hizo un poco de calor comenzaron a verse pequeñas cucarachas, que aunque no se han visto dentro de las casas, sí se pueden ver en los botes de basura.



“El simple hecho de que esté la basura acumulada es malo; y ahorita que llovió se moja la basura que no está en bolsas, sino directa, y se apesta”, finalizó.