Premio Bellas Artes BC de Dramaturgia para Martín López Brie

El dramaturgo, vestuarista, iluminador y director de escena originario de Argentina y radicado en México, dramática en la conferencia “¿A quién le importa la dramaturgia? Sobre las posibilidades e imposibilidades de escribir teatro hoy en día”, este 21 de marzo a las 19:00 horas en el Multiforo de la Representación Tijuana del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC Tijuana) con entrada libre.De manos del Director estatal del ICBC, Lic. Manuel Felipe Bejarano Giacomán, al final de la conferencia le entregará el Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia 2016 del cual fue merecedor por su obra “El sapo (y el caso de las minas de Mercurio). Un relato escénico sobre espionaje nazi en México”.De acuerdo al jurado compuesto por Carmina Narro, Roxana Elvridge y Berta Hiriart, tomaron esta decisión por tratarse de una ficción histórica sobre un tema que nos afecta hasta nuestros días de una manera, una obra muy bien construida en un género poco explorado en el teatro y con personajes poderosos.Bejarano Giacomán explicó que este galardón es convocado a nivel nacional por el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (I NBA ) logrando el ganador un premio de 150 mil pesos y diploma de reconocimiento, mismo que esta tarde se entregará en ceremonia oficial encabezada por el Director General de ICBC y un representante del I NBA El Premio Bellas Artes Mexicali de Dramaturgia (ahora Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia) promueve, desde 1977, la creación dramática inédita, escrita en español y que no haya sido representada. A partir de 1991 convoca a escritores mexicanos y extranjeros residentes en el país. El Premio es auspiciado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto de Cultura de Baja California.Martín López Brie nació en Buenos Aires en 1975. Es dramaturgo, vestuarista, iluminador y director de escena. Estudió la licenciatura en historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha ejercido profesionalmente como iluminador y vestuarista en más de veinticinco obras desde 1999. Se formó como autor en distintos talleres impartidos por destacados autores nacionales e internacionales.Ha sido becario del programa Jóvenes Creadores del Fonca. Asistió al seminario internacional de Dramaturgia que impartió Escena Sur en Buenos Aires en 2010. De su autobiografía ha dirigido Postales (Ediciones El Milagro, 2008); Órfico blues, Premio Nacional de Dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo 2005; El crimen del Hotel Palacio, Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera Castañeda 2007; El Culebra, y Simón Bruma en 2013.La conferencia y posteriormente la ceremonia de entrega del Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia 2016 a Martín López Brie es hoy martes 21 de marzo a las 19:00 horas, en el Multiforo del ICBC Tijuana. La admisión es libre. También puede consultar el portal www.icbc.gob.mx o el Facebook ICBC Tijuana o Literatura ICBC.ICBC Tijuana se encuentra ubicado en Paseo Centenario 10151, Zona Río, entre los dos palacios de Gobierno.--oo0oo--Historia del PremioEl 1 de octubre de 1977, cuatro organismos vinculados directamente con la cultura unieron esfuerzos para promover la creación dramática. El resultado de esa unión fue el nacimiento del Primer Concurso Nacional para Escritores de Teatro. Con ello, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Educación Pública dieron un decidido e importante impulso al teatro mexicano. Asimismo, brindaron la oportunidad a nuevos escritores, tanto de la capital del país como de provincia, para que sus obras fueran representadas. La obra ganadora del primer certamen, en 1978, fue La República Sociedad Anónima, de Gilberto Cantón.En la actualidad, el Premio Obra de Teatro es auspiciado por el Gobierno del Estado de Baja California, así como el Instituto de Cultura de Baja California, y la Secretaría de Cultura Federal (antes el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. La convocatoria se dirige a todos los escritores mexicanos y extranjeros residentes en la República Mexicana, quienes deberán someter a concurso una obra de teatro inédita, en español, que no haya sido representada. El tema de la obra y el número de actos serán libres, siempre y cuando alcance un mínimo de 50 minutos de representación efectiva.Los ganadores más recientes de este premio son:2005: Luis Santillán, por Autopsia en un copo de nieve;2006: Luis Ayhllón, con El libro de Dante2007: Mario Jaime Rivera, con Lilith.2008: Ignacio Padilla, con La teología de los fractales2009: Bárbara Colio, con Cuerdas2010: Pablo Iván García, con Micro dermo abrasión2011: Alejandro Ricaño Rodríguez, con El amor de las luciérnagas2012: Hugo Alfredo Hinojosa, con Sepulturas2013: Alexa Legorreta, con Sobre la sangre de Sur a Norte2014: Martín Jesús Zapata Quiroz, con Camino a Fort Collins2015: Alejandra Reyes Espinosa del Río, con No hay mañana2016: Martín López Brie, con El sapo (y el caso de las minas de Mercurio). Un relato escénico sobre espionaje nazi en México