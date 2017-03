Personas con discapacidad siguen siendo discriminadas

TIJUANA, Baja California(GH)

“Las personas con discapacidad tienen las limitaciones de las barreras del entorno, son esa discriminación que sigue existiendo. Tenemos que ser realistas: Todavía el camino que tenemos que recorrer para que esta sociedad sea justa es largo”.



Así lo expresó Melba Olvera Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (Cedhbc) durante el desfile del Día de Mundial del Síndrome de Down, que reunió a escuelas públicas y centros educativos que tienen como filosofía lograr una formación inclusiva.



Por su parte, César Grijalva, encargado del módulo de atención de la Cedhbc, explicó que la inclusión no solo se refiere a abrir espacios en las escuelas sino “al respeto y trato digno que merecen las personas que tengan o no alguna discapacidad”.



Por ello, aprovechó la ocasión para dar a conocer que la principal queja que atiende la comisión es el maltrato de algunos docentes que no saben atender las circunstancias de los jóvenes con discapacidad.



“Siempre estamos al pendiente de que las instituciones públicas o privadas no vulneren los derechos humanos. El principal reto es la inclusión en todas las actividades, pero el tema de la inclusión no solo es del Gobierno sino de la sociedad, tenemos que invitarla a que no discrimine”.



EDUCACIÓN PÚBLICA NO ES OPCIÓN PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD



Para Raquel Flores Reyes, madre de una joven de 17 años, la educación pública no es una opción para que su hija curse la secundaria.



“Quedó en secundaria regular, pero no quise porque es un reto muy fuerte para ella. Tener 7 maestros, 7 tareas y ningún maestro especializado en educación especial para atenderla. Las secundarias no cuentan con el apoyo de los maestros. Nosotros como padres de niños especiales no tenemos muchas escuelas para escoger”.



Además, por su experiencia considera que “la gente que no conoce a ningún niño con discapacidad siempre se dirige a ella con morbo, con intención de molestarla”, lamentó Flores Reyes.



URGEN ESCUELAS INCLUSIVAS: DELEGADO SEE



Adrián Flores Ledesma, delegado del Sistema Educativo Estatal (SEE) dijo que en Tijuana solo existen 65 Unidades de Servicios y Apoyo a la Educación Regular (Usaer), las cuales son especializadas para lograr que el niño con discapacidad se integre plenamente a la sociedad y a la educación pública.



“Necesitamos más unidades de Usaer en las escuelas públicas. En el Municipio de Tijuana hay alrededor de mil 500 escuelas regulares, es un déficit muy bajo respecto a la necesidad de la demanda”, expresó el delegado del SEE.



Agregó que “atendemos a 338 mil alumnos en la educación básica y alrededor de 26 mil tienen atención por parte de Usaer. Esto implica que no hay quien dé seguimiento especializado como los maestros, sicólogos, entre otros especialistas que ayudan a que los niños se integren a las escuelas”.



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el Día Mundial del Síndrome de Down, con el fin de reconocer “la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotoras del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.