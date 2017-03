Menores con Síndrome de Down corren riesgo de males cardiacos

TIJUANA, Baja California(GH)

El 40% de los menores que nacen con Síndrome de Down cuentan con la predisposición genética de desarrollar enfermedades cardiacas, declaró Óscar Armenta, jefe de Pediatría del Hospital General de Tijuana.



Los problemas cardíacos no son los únicos que afectan con mayor frecuencia a los menores, indicó, pues también presentan gran incidencia con malestares intestinales y del páncreas.



“Los padres de familia deben estar al tanto, más con un niño sin Síndrome de Down, porque de eso depende la supervivencia del menor.

Genéticamente son más propensos a desarrollar enfermedades que les restan calidad de vida”, detalló.



Añadió que los niños con este padecimiento desarrollan problemas generales de nutrición, durante las primeras etapas de su vida mantienen un peso bajo en comparación al resto de los menores.



Señaló que por otro lado, en la adolescencia pueden presentar problemas de peso por no tener un control de la saciedad o limitaciones físicas para realizar actividades que les ayuden a tener un control del peso y talla.



La leucemia es otro de los padecimientos a los que muestran mayor predisposición, aunque en menor incidencia si se compara con las afectaciones cardiacas.



“El 1% de los menores con Síndrome de Down desarrolla leucemia, lo que reduce su sobrevida. En la mayoría de los casos tienen una sobrevivencia de dos años luego de ser diagnosticados”, puntualizó.



Afirmó que los padres de familia deben redoblar los esfuerzos para mantener a sus hijos sanos, acudiendo de manera constante con su médico para realizar estudios de rutina que favorezcan a la detección temprana de padecimientos.



Padres de familia necesitan más información

Los padres de los niños que tienen Síndrome de Down deben tener mayor acceso a la información que necesitan para mantener la salud de sus hijos, afirmó Carina Lara.



De profesión química farmacobióloga, señaló que por su preparación académica fue más fácil conocer sobre los procedimientos médicos a los que debía someter a su hija, quien actualmente tiene 4 años.



“Son las personas de escasos recursos las que más complicaciones sufren para acceder a la información. A veces desconocen de procedimientos sencillos que son esenciales para que sus hijos tengan salud”, declaró.



Añadió que algunas dependencias cuentan con programas especiales para brindar apoyo a las familias, aunque la difusión para estos es escasa, por lo que se pierde la información que requieren los padres.