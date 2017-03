'Potrillo' defiende su vida privada

GUADALAJARA, Jalisco(Agencias)

Alejandro Fernández es un hombre libre. Nunca se limita a gozar su vida al máximo y muestra de ello es la manera en la que maneja sus redes sociales, donde comparte sus viajes, las fiestas a las que acude, lo mucho que ama a su familia y los amigos que cuenta desde hace años.



Los chismes y escándalos que rondan en su vida, sobre las parrandas que se avienta con los cuates, los accidentes que ha tenido esquiando, a bordo de su camioneta o una mordida de su perro, e incluso que se le cuestione su preferencia sexual, simplemente los ignora.



“He visto la carrera de mi padre desde niño y sabía a lo que me estaba metiendo, pero sí hay ciertas cosas que sí pesan”, confiesa Alejandro Fernández, quien promueve ‘Sé que te duele’, sencillo al lado de Morat, que viene en su nuevo disco “Rompiendo fronteras”.



“Una de ellas es el tiempo que dejas de estar con tus hijos y momentos importantes; las críticas, los chismes que de repente salen sin fundamentos y que la gente por vender una nota o una revista no piensan más allá y no saben que pueden herir sentimientos de mi familia, de mis hijos, que son los que me importan”, reveló.



Comunicación con los hijos

“El Potrillo”, padre de América, Alejandro, Camila, Valentina y Emiliano, procura tener la comunicación más clara y directa con ellos, pero atribuye que son sus mamás quienes los educan y les explican cómo lidiar con la vida de tener un papá frente a los reflectores.



“Ellos también ya tienen muchísima experiencia en esto de los chismes y por parte de sus mamás han sido muy inteligentes en poderles decir ‘¿saben qué?, este tipo de chismes mejor ni los pelen’, entonces más que nada les da risa, igual que yo, de todo lo que inventan”, comparte.



Con todo lo que se dice alrededor del artista, que este año celebra 25 años de trayectoria, cuenta que hasta lo han perjudicado sentimentalmente.



“O hasta romper una relación... (pasó) muchas veces”, dice Alejandro, sin dar detalles de este momento personas, pero hace hincapié que busca ser feliz sobre todas las cosas, sin querer que lo vean como un modelo a seguir.



“Siento que tengo una responsabilidad con mi público, pero siempre he tratado de hacer lo que quiero”.

Muy cuidadoso



Alejandro Fernández dice que sí tiene fotos comprometedoras en su celular, pero que no permanecen mucho tiempo ahí, por seguridad.

“Obviamente sí hay algunas fotos que mejor me las guardo yo; sí, sí (hay fotos prohibidas) no precisamente en mi celular, porque puede desaparecer, pero sí las tengo guardadas en un disco (duro)”, comparte entre risas El Potrillo.



“En las redes sociales publico lo que yo quiero y lo que me viene a la cabeza; lo que me gusta. No tengo que preguntarle a nadie”.

Alejandro Fernández abrirá una tercera fecha con su Confidencias World Tour para convivir con los regios en el Domo Care.



“El Potrillo” ya estaba anunciado para el viernes 26 y sábado 27 de mayo en el Palenque de la Expo Guadalupe, pero ahora habrá una oportunidad más para disfrutar el romanticismo del cantante.



“Se abre la fecha del domingo 28 de mayo, pero ese día el show iniciará más temprano”, dijo una fuente cercana a la organización de los shows.



Revelaciones



El cantante sostiene que gracias a la vida de su padre, ahora sabe lidiar con los inconvenientes que trae aparejada la fama

Señala que sostiene una gran comunicación con sus hijos, quienes también han aprendido a ignorar los chismes que corren sobre su vida.



Reconoce que algunos chismes han lastimado su vida sentimental e incluso llegar a romper una relación.



Dice que en redes sociales solo publica fotos agradables.