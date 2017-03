Invertirá municipio 98 mdp en bacheo

TIJUANA, Baja California(GH)

El Gobierno municipal necesita invertir entre 600 millones y 800 millones de pesos para abatir el rezago de bacheo en la ciudad, que es de un millón 500 mil metros cuadrados.



Lo anterior forma parte de un cálculo realizado por el secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro Lomelín Clapera, que informó durante la presentación del programa “Tijuana se mueve”.



El programa tiene como objetivo disminuir el tráfico en la ciudad, señaló el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Dentro de los trabajos del programa se encuentran el bacheo y la pavimentación, los cuales derivado de las lluvias pronosticadas fueron reprogramados para el 31 del presente mes.



“La lluvia no nos ha dejado iniciar porque la lluvia no permite que se adhiera el material caliente con lo húmedo y eso generaría nuevas fisuras y otra vez el bache”, manifestó el Edil.



En la primera etapa del mismo se invertirán 98.5 millones de pesos para la rehabilitación de aproximadamente 200 mil metros cuadrados durante los próximos seis meses.



Iniciarán en la calle 5ta y 7ma; en la avenida Las Palmas; en el bulevar Sánchez Taboada; en el bulevar Cucapah; en el Paseo del Pedregal y el bulevar Antonio Limón Padilla.



Los recursos invertidos vienen del pago del predial de la ciudadanía, y “de no robarnos el dinero de las arcas públicas”, dijo el Alcalde.



Dentro de los trabajos también contemplan la reparación de luminarias, calculando que actualmente no funcionan cerca de 12 mil lámparas; jornadas de limpieza permanentes y la entrega de 40 fraccionamientos, pidiendo que estos estén pavimentados e iluminados.