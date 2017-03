Minimizan agresión a pasajero

TIJUANA, Baja California(GH)

La agresión de un chofer contra un joven que se negó a pagar una tarifa no oficial es considerada por el Gobierno municipal como un caso aislado, dijo el secretario del Ayuntamiento de Tijuana, Raúl Felipe Luévano Ruiz.



Manifestó que este tipo de hechos solo se ha presentado en dos ocasiones desde que inició la actual administración, hace tres meses.



Lo anterior lo declaró luego que se diera a conocer un video que muestra los momentos cuando el conductor de un camión de la empresa Azul y Blanco golpea a un pasajero.



El conflicto inició porque el usuario se negó a pagar una tarifa no oficial de 16 pesos, ya que la establecida por las autoridades es de 14 pesos.



“La postura del Ayuntamiento siempre ha sido firme en no permitir estas arbitrariedades, como ya ha sucedido anteriormente, no vamos a permitir que lo sigan haciendo”, aseguró.



Se mandará a llamar al representante legal de la empresa transportista en los siguientes días, añadió, para hacerles una sanción correspondiente.



Además le pedirán que tome medidas “drásticas” ante el lamentable hecho, como alguna sanción ejemplar o la destitución de su puesto de trabajo.



La Dirección de Vialidad y Transporte lleva registradas arriba de mil infracciones relacionadas con el incremento a la tarifa siendo principalmente señaladas las empresas Azul y Blanco, Altisa y 24 de Febrero.



El funcionario municipal reconoció que existe un rezago en el número de inspectores para revisar las unidades y verificar el cumplimiento del reglamento para poder cubrir toda la ciudad.



“Son alrededor de 10 mil unidades y 20 elementos, ese es uno de los principales problemas, que no se alcanza a llegar a todas las empresas ni a todos los transportes”, concluyó.