Lenguas indígenas de BC, en vías de extinción

ENSENADA, Baja California(GH)

Las lenguas indígenas kumiai, kiliwa, paipai y cucapá, nativas de Baja California, están en riesgo de desaparecer, debido a que el español se ha convertido en lengua dominante en las comunidades.



Ana Daniela Leyva González, investigadora del Instituto de Antropología e Historia en Baja California (CinahBC), señaló que se trata de un desplazamiento lingüístico, debido a que no se transmiten a los niños como lengua materna.



“Los niños en las comunidades aprenden como lengua materna el español, que es el camino directo a la desaparición de una lengua”, puntualizó.



De acuerdo a las estadísticas del Cinah-BC, quedan sólo cinco hablantes de la lengua kiliwa; alrededor de 60 hablantes de paipai; 35 para el kumiai y 35 para la lengua cucapá.



Trabajan para rehabilitar las lenguas



Leyva González mencionó que las comunidades están haciendo un esfuerzo por reutilizar y rehabilitar su lengua, transmitiéndola a los más pequeños como segunda lengua.



Indicó que como personas no hablantes, los investigadores no deben presionar los procesos, sino que deben salir desde los habitantes.



No es lo mismo lengua y dialecto



La investigadora recordó que las personas suelen utilizar los términos lengua y dialecto con un mismo sentido; por lo que aclaró que se tratan de dos palabras distintas.



Explicó que un dialecto es la variedad geográfica de una lengua y sirve para identificar la región; un ejemplo, dijo, es la lengua mixteca que tiene cuatro variantes.



“Debemos interesarnos por conocer estas culturas y estas lenguas; si no lo conozco, no lo valoro; y si no lo valoro, no lo cuido”, finalizó.