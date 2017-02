Empresarios plantean agenda local

ENSENADA, Baja California(GH)

Las diversas comisiones del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), rindieron un informe sobre los temas a los que se le dará seguimiento en las próximas semanas, con el objetivo de impulsar la creación de empresas y el turismo en la localidad.



El Presidente del CCEE, Marco Antonio Cordonado Valenzuela, informó que en los próximos días se reunirán con representantes del Ayuntamiento, para darles un informe sobre los trámites que las cámaras y comisiones empresariales consideran innecesarios.



“Vemos que hay tramites que no tienen utilidad y que representan un gasto para el sector productivo, cuando pudieran ser solamente una consulta y no un requisito, tal es el caso de los denominados no adeudo”, señaló.



Como parte de la Comisión de Turismo, mencionó la necesidad de seguir impulsando el desarrollo del Puerto de Santa Rosaliita, zona pesquera que no ha sido detonada y que de hacerlo beneficiará a la economía de comunidades pesqueras que actualmente están desamparadas económicamente y además podría convertirse en un puerto de refugio ante un desastre climatológico.



Asimismo, consideró urgente atender el aeropuerto del Ciprés, ya que el convenio vence el próximo 17 de abril del año en curso y estaría cerrado a las operaciones civiles, lo cual afectaría fuertemente al turismo debido a que se desarrollan diversas actividades en el municipio de Ensenada, sobretodo en zonas que dependen del turismo, tales como Bahía de los Ángeles, San Luis Gonzaga, entre otras.