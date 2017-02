Chofer lamenta decisión del cabildo

ENSENADA, Baja California(GH)

La negativa del incremento a la tarifa del transporte afectará directamente a los empleados de las empresas de transporte en Ensenada, afirmó Estanislao López, chofer de la empresa de transporte Rojo y Blanco.



“Para nosotros es muy difícil haber permanecido más de cinco años con el mismo salario, últimamente nos hemos quedado sin trabajar, hay menos camiones en la calle porque nuestros camiones están en el taller y cuando llegamos a hacer cuentas a veces los patrones nos tienen que quitar 50 pesos que son a favor de nosotros por haber comprado alguna refacción”, explicó.



El chofer mencionó que durante 20 años ha trabajado de chofer y jamás ha visto que un regidor o un funcionario público se hayan subido a una unidad del transporte público, como muchos lo han asegurado.



“Hace cinco años yo compraba un kilo de carne y pagaba 60 pesos, si ahora llego y compro un kilo no me lo vana querer dar en 60 pesos aunque yo les diga que no me han subido el sueldo en cinco años, ojala los regidores hicieran conciencia de que tenemos familias e hijos que van a la escuela”, señaló.



Mencionó que de mil 500 empleados que deberían estar trabajando en las empresas de transporte, actualmente solo están operando alrededor de 900 personas debido a la cantidad de unidades que se encuentran en los talleres mecánicos.



“Para nosotros es muy importante que den una solución porque como transportistas estamos subiendo y que apliquen castigos a los choferes que anden mal pero que se respete a quienes están trabajando honestamente”, solicitó.