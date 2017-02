Miles huyen de inundaciones en California

SAN JOSÉ, California (AP)

Las aguas desbordadas obligaron a por lo menos 14 mil personas a huir de sus viviendas inundadas en San José, California, y a cerrar una autopista principal el miércoles.



La Ruta 101 fue cerrada en ambas direcciones al sur de San Francisco y las autoridades dijeron que no podían prever cuándo reabrirían esa arteria crucial para los que trabajan en Silicon Valley.



Los rescatistas recorrieron las casas puerta a puerta el viernes por la noche para ordenar a los habitantes que buscaran terrenos altos. Arroyos y embalses se desbordaron y el agua en las calles alcanzaba la altura del pecho.



Cesaron momentáneamente las lluvias torrenciales, pero se mantuvieron las advertencias por inundación porque los ríos estaban desbordados.



Al menos 225 vecinos fueron llevados a tierra alta el martes y bañados con agua y jabón para prevenir infecciones, ya que las aguas traían gasolina, basura, escombros y desechos, dijo el capitán de bomberos Mitch Matlow. No se informó de heridos.



En tanto, comunidades río debajo de una represa del norte de California de la que salía agua por primera vez en 20 años se prepararon para evacuar la zona en caso de inundaciones repentinas.



Se preveía que el exceso de agua liberado de la represa Don Pedro al río Tuolumne en la sierra al este de Modesto llegaría a los terraplenes en las próximas horas.



El agua de Don Pedro alcanzaría su pico en un tramo cerca de Vernalis que ya está en peligro, dijo Tim Daly, vocero del servicio de emergencias del condado de San Joaquín. El agua probablemente no superará los terraplenes, pero incrementará la presión sobre ellos y posiblemente abrirá grietas en los puntos débiles.



La represa Anderson en el condado de Santa Clara alcanzó el máximo de su capacidad y empezó a desbordar al río Coyote tras las lluvias torrenciales del fin de semana.



Las lluvias fueron producto de una serie de tormentas generadas por los llamados ríos atmosféricos que recogen agua del Pacífico desde lugares tan alejados como Hawaii para arrojarla sobre California.