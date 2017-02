Rechazan aumento a tarifa de transporte

ENSENADA, Baja California(GH)

Con diez votos en contra y cinco a favor, el cabildo de Ensenada rechazó la solicitud de incrementar tres pesos la tarifa del transporte público.



A las 10:00 horas se llevó a cabo una sesión ordinaria en la que el Cabildo en pleno escuchó los argumentos del líder de los transportistas, un chofer y algunos ciudadanos que estaban en contra del incremento, sin embargo, la sesión finalizó sin que el tema se subiera a votación.



Posteriormente, se convocó a una sesión extraordinaria a las 13:30 horas, en la que se subió al pleno del Cabildo el dictamen 003/2017, relativo al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio con número 014/2016 T.S. por el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California.



En contra

El coordinador de la Comisión de Seguridad Tránsito y Transporte, Ramón Iván Duarte Córdova, puntualizó que se buscaron todas las alternativas y se pusieron sobre la mesa todos los puntos de vista de las partes involucradas.



“Quisiera resaltar la necesidad de tener una visión integral sobre el tema de la movilidad, eso implica que tengamos un análisis completo no nada más en el tema del transporte, sino también en peatones, vehículos de motor y bicicletas, el Ayuntamiento debe tener un plan integral que nos arroje un sentido ideal del transporte público que necesitamos tener”, argumentó.



Bajo esa premisa, el regidor consideró que era complejo votar a favor de la tarifa de manera aislada y es por eso que su voto fue en contra.



“Otra de las cuestiones que abonan significativa a este voto en contra es la premura por la cual una resolución judicial impone la determinación y el abordamiento de este tema a un Cabildo cuya obligación es tratar el tema de manera integral y consensuada para buscar la mejor alternativa”, indicó.



Duarte Córdova dijo que después de la negativa su prioridad será dar alternativas de solución y sobre la base poner principios de actuación.



“Es necesario que entendamos como sociedad que el tema de la tarifa no representa un premio o un castigo a un servicio eficiente o deficiente, es un tema de traslado de costo de la operación del transporte al usuario, y debe ser determinado por factores económicos y monetarios, por cuestiones cuantitativas, no es de merecimiento o no”, opinó.



A favor

Por su parte, el presidente municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, votó a favor y razonó el sentido de su voto.



“Cualquier incremento en las tarifas tiene un impacto inmediato en el bolsillo de la gente que menos tiene, por otro lado, el servicio de transporte esta concesionado a particulares que invierten su capital, generan empleos, pagan impuestos, dan mantenimiento a sus unidades, transitan por vialidades de todo tipo y no reciben subsidios”, apuntó.



El Alcalde recordó que desde 2011 en Ensenada no se ha modificado la tarifa de 10 pesos, mientras que en Mexicali desde 2014 cobran 13 pesos y en Rosarito desde ese entonces tienen una tarifa de 12 pesos.



“Es obligación de la autoridad buscar el punto de equilibrio en donde los intereses de la población y la necesidad de mantener una tarifa justa que permita a los concesionarios seguir operando las unidades, se complementen porque tanto la población que usa el transporte así como los concesionarios se necesitan y dependen uno del otro”, justificó.



Novelo Osuna dijo estar preocupado porque el transporte continúe funcionando y siga sirviendo a la gente que lo necesita.



“No podemos seguir sosteniendo tarifas del 2011 cuando en el resto del Estado se ajustaron en el 2013 y 2014, además de que ya están autorizadas las tarifas del 2017, en el 2011 el litro de diésel costaba 9.57, ahora cuesta 17.28, es decir, ha habido un 80.7% de incremento, aunado a que todos los demás gastos de operación sufrieron incrementos”, argumentó.



Así votaron

A FAVOR

Marco Antonio Novelo Osuna (alcalde)

Rosa Guzmán (PRI)

Norma Silva (Panal)

Rodolfo Mellado (independiente)

Jorge Camargo (PAN)



EN CONTRA

Laura Karina Castrejón

(síndica procuradora)

Ricardo Medina (PRI)

Orlando Toscano (PT)

Bertha Martínez (PRI)

Samuel Albestrain (PRI)

Cristian Vázquez

(independiente)

David del Moral (PRD)

Ramón Duarte (PES)

Jorge Martínez (Pvem)

Tedoro Arariza (Morena)