Gobierno decidirá este mes nueva tarifa a transporte público

TIJUANA, Baja California(GH)

A finales del presente mes de febrero el Ayuntamiento de Tijuana decidirá la nueva tarifa del transporte público, declaró el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz.



Señaló que en recientes días el Colegio de Economistas a través del estudio que realizaron en el tema indicó haber justificación para un reajuste en la tarifa oficial.



Explicó que el estudio analizó el aumento de la gasolina de alrededor del 20%, además de los insumos de la operación, refacciones, llantas, aceite y mantenimiento, de ahí va a referirse la cantidad que deba incrementarse.



“Hasta ahorita sí hay una justificación, las cantidades se están discutiendo entre la Comisión de Transporte en conjunto con la recomendación que hace el Colegio de Economistas”, expresó.



Desde el 1 de enero del presente año los transportistas exigieron a la autoridad municipal un alza emergente del transporte de 3 pesos y un aumento del 57%, con un estudio justificado.



No los retirarán

A pesar de que el XXII Ayuntamiento de Tijuana dio respuesta al pliego petitorio de los manifestantes que realizan un plantón afuera de las instalaciones del Palacio Municipal, estos no se han retirado.



Luévano Ruiz aseguró que no los desalojarán del recinto, sin embargo una vez que terminen de instalar las nuevas puertas metálicas con un costo de 200 mil pesos les pedirán moverse de la entrada principal para que los ciudadanos puedan ir a realizar sus trámites y pagos.



Recordó que sostuvo una reunión con los inconformes el pasado viernes para ver la posibilidad de moverse y aunque abrieron un pequeño paso les pedirán que se muevan a otra área.