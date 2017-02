Mejorarán calidad de gasolinas

TIJUANA, Baja California(GH)

Las gasolinas Magna y Premium serán relanzadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) para lograr que tengan un mejor rendimiento, informó el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), José Luis Noriega Guzmán.



"Magna y Premium van a cambiar de nombre, y van a cambiar de nombre porque las van a estructurar con mejores componentes y con aditivos que puedan ser equiparables a lo que se ofrece en Estados Unidos", manifestó.



Reconoció que el combustible que se vende en Estados Unidos rinde más, pero explicó que es por los aditivos que le agregan.



"Es la misma gasolina, es buena gasolina, pero no tiene aditivos, y eso quizás no le da una calidad comparable con la de Estados Unidos”, dijo.



Las gasolinas de Pemex, señaló, son muy bajas en aditivos y por esa razón no tienen el mismo rendimiento.



"Las gasolinas en Estados Unidos son gasolinas que se les denomina aditivadas, es decir, cada marca o cada cadena le adiciona aditivos que mejoran el rendimiento y el funcionamiento del vehículo y que sin duda eso influye en un mejor rendimiento", agregó.



"Es algo que ya no tarda en entrar y que sin duda va a beneficiar al mercado y que tendrá que permitir comparar 'peras con peras' porque lo que es una realidad es que el combustible en Estados Unidos sí tiene mejores componentes que optimiza el funcionamiento del vehículo", puntualizó.



Remiten amparo a Ciudad de México



El amparo contra el gasolinazo no se resolverá en Tijuana, se turnará a la Ciudad de México, notificó el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, quien lo integró y presentó.



"El Poder Judicial está por emitir un acuerdo en donde diga qué juzgado en concreto”, manifestó.



En la Ciudad de México existen los juzgados de competencia económica, pero muchas veces cuando hay demandas tan grandes como el amparo contra el gasolinazo, se crean juzgados específicos, explicó Solís Farías.



"Los jueces del Distrito Federal son pro Estado, en particular el juez de competencia económica es un juez pro Estado y no brindan la confianza a la población", señaló, pero la designación la hará el Consejo de la Judicatura.



El recurso legal fue presentado el viernes 10 de febrero en el Poder Judicial de la Federación en Tijuana acompañado más de 26 mil firmas de ciudadanos informes por el aumento del precio de los combustibles.



El amparo es promovido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) Baja California y la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt).