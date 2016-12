Fue apresurado aprobar nueva ley del agua

ENSENADA, Baja California(GH)

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Marco Antonio Coronado Valenzuela, consideró que fue muy apresurada la aprobación de la Nueva Ley del Agua, ya que apenas hace unos días recibieron el documento y no han terminado de analizarlo.



“Nos informan que la ley fue presentada y aprobada cuando nosotros estamos enfocados en resolver la demanda en Ensenada, la ley la tenemos en nuestro poder y el viernes convocamos a una reunión para poder revisarla y dar un posicionamiento al respecto”, indicó.



Con lo poco que ha revisado sobre esta nueva ley, el líder empresarial dijo que se debe analizar a fondo la metropolización del agua, ya que debido a la tecnificación y tecnología que se está implementando en Ensenada para desalar y obtener agua potable, el costo puede ser bastante elevado, sin embargo, desconocen si será benéfico homologar la tarifa en el Estado, sin contar Mexicali.



“Definitivamente fue muy apresurado aprobar la ley porque es un tema que hemos estado tratando con la Comisión Estatal del Agua (CEA) y ya tenían conocimiento de esta ley y no se nos tomó en cuenta, es algo que no nos parece”, declaró.



Por su parte, el Presidente de Coparmex, Jorge Nava Jiménez, dijo que recibieron la ley una semana antes de su aprobación.



“Entiendo que hay una reestructuración de los organismos operadores del agua, entiendo que no hay algo que vaya a afectar directamente a los consumidores, pero queremos analizar con detenimiento cuáles son las consecuencias”, comentó.