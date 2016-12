Ensenada ha ido perdiendo tranquilidad

ENSENADA, Baja California(GH)

Con el fin de armar un plan estratégico de seguridad en Ensenada, representantes de diversas cámaras empresariales se reunieron con el diputado federal, Jorge Ramos Hernández, quien señaló que los índices delictivos en el país son preocupantes y Ensenada es una de las ciudades que ha ido perdiendo su tranquilidad.



“En el gobierno federal el fenómeno de centralismo también está presente en materia de seguridad pública, no podemos esperar que de arriba lleguen las soluciones porque no van a llegar, hay que construir una política de seguridad de abajo hacia arriba”, opinó.



El legislador consideró que es necesario que el gobierno federal designe al fiscal nacional anticorrupción, no únicamente para vigilar el actuar de los políticos involucrados en casos de corrupción, sino para que también se involucre en el tema de la seguridad pública y la vinculación con los criminales.



“Haber desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública Federal tuvo impactos negativos en el país y está de respaldo la incidencia delictiva, que de junio a diciembre estamos viviendo los índices delictivos más altos en los últimos diez años, la realidad en base a resultados demuestra que no se está caminando en la ruta correcta”, declaró.



Ramos Hernández señaló que algunos estados han modificado su estadística para no aparecer tan mal como realmente están, sin embargo, la percepción de seguridad es generalizada a nivel nacional, ya que el 73% de los habitantes se sientes inseguros en sus municipios y estados.



No obstante, dijo confiar en la información oficial del Sistema Estatal de Seguridad, debido a que cuando las cosas han estado mal se han visto reflejadas en la estadística.



“Yo siento que Ensenada está entre las ciudades que han perdido la tranquilidad que en otro tiempo tuvieron y no hay que minimizarlo, hay tres delitos que hay que monitorear en el Municipio y son los robos y los asaltos, el robo de vehículos y el tema de los homicidios no hay que confiarnos y cuidar esa variable en todo el Estado”, expuso.



El funcionario mencionó que el plan de seguridad debe integrar mayor capacitación para la policía y dotar de infraestructura urbana para resolver problemas en nichos inseguros donde no hay alumbrado, no hay canchas deportivas y abundan las casas abandonadas.



“Todos mencionamos las mismas preocupaciones pero no tenemos un documento, los invito a plasmar el proyecto de seguridad para Ensenada, armarlo y presentarlo al Gobernador del Estado y al Presidente de México”, expresó.



En la reunión también estuvieron presentes la diputada federal, Eloisa Talavera; el subsecretario de Gobierno del Estado, Pablo Alejo y la jefa del Centro de Prevención del Delito, Marisela Luna Sánchez.



Asimismo, por parte del sector empresarial estuvieron el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Marco Coronado; el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rafael Chávez; el Presidente de Canainpesca, Juan Morán y el Presidente de Coparmex, Jorge Nava, entre otros.