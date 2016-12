Personaje 2016: David Pablos es el elegido

TIJUANA, Baja California(GH)

Para el tijuanense David Pablos el 2016 fue un año muy productivo, continuó la cosecha de éxitos de su trabajo de dirección en la cinta “Las elegidas”, filmada en esta ciudad con actores no profesionales de la región.



Las trece nominaciones que recibió durante la 58 edición de los premios Ariel, la presea más importante del cine en México, derivó en el triunfo de cinco categorías: Mejor película, mejor dirección, mejor fotografía, mejor guion original y revelación femenina.



“Las elegidas”, que en 2015 llegó al concurso Un Certain Regard de la 68 edición del festival de Cannes, toca el crudo asunto de la prostitución y trata de personas, también llegó varias salas de cine en México y fue lanzada en Netflix.



Gracias a la difusión internacional, el cineasta recibió la invitación del grupo británico White Lies para dirigir el video de su cinta “Take It Out On Me”.



Nacido en Tijuana y egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), David Pablos subrayó que su más reciente film es una película con entraña en la que gozó de gran libertad creativa durante su filmación.



A pesar del crudo tema, la historia de los adolescentes Ulises y Sofía es una relato de amor, afirmó, que se ve torcido por el oficio de padrote que los hombres de su familia ejercen.



El proyecto logró llevarse a la pantalla gracias al apoyo de la productora Canana, liderada por los actores y productores Gael García Bernal, Diego Luna y Pablo Cruz, que le ofrecieron a Pablos el guion del escritor mexicano Jorge Volpi.



Partiendo de la idea original de Volpi, la cinta de “Las elegidas” terminó siendo un guion distinto que causó trata impresión en el público nacional y extranjero.



Sin estancarse en el reciente éxito el talentoso tijuanense de 32 años, prepara ahora la adaptación de su siguiente proyecto, la cinta “Los detectives salvajes”, que escribe en colaboración con el autor chileno Roberto Bolaños.



David Pablos

?Edad: 33 años

Origen: Tijuana, B.C.

Profesión: Director de cine

Su mayor logro: Premio Ariel?Proyectos en puerta: ‘Los detectives salvajes’