Personaje 2016: Carlos Yorvick, todo un personaje

TIJUANA, Baja California(GH)

Darle vida a uno de los más grandes exponentes de la música no solo en México, sino alrededor del mundo, ha sido y será para el actor Carlos Yorvick la puerta que abrió un camino que hasta ahora se vislumbra lleno de luz y gratas sorpresas.



Juan Gabriel marcó el inicio de una aventura actoral para el tijuanense, a quien FRONTERA elige como Personaje del Año, tras su interpretación que en vida y mediante un correo electrónico, Alberto Aguilera le hiciera saber que había pasado la prueba de fuego.



Con 28 años de edad, el mayor de dos hermanos guardó el secreto por más de un año previo a su grabación, no era para menos, pues ha sido uno de los proyectos más ambiciosos para Disney Media en Latinoamérica y desde luego para Yorvick.



Nunca llegó a conocerle en vida, ni siquiera logró verlo en los primeros conciertos de la última gira que el “Divo de Juárez” hizo por California.



Durante una de las visitas a esta Casa Editorial, uno de sus primos, quien lo acompañó, relató que Yorvick siempre fue muy claro en sus metas, y siempre decía desde niño que algún día sería reconocido.



Ahora tras estar en la piel del intérprete michoacano, su carrera abre nuevos caminos que lo encumbran con su carisma y talento a nuevos retos, agradecerle a Juan Gabriel, pero no vivir de la sombra de este.



Yorvick es muy parecido en sus inicios al compositor de “La diferencia”, cruzó a Estados Unidos en busca del sueño, alguien lo escuchó, hizo el casting para la serie, pero nunca pensó que fuera Juan Gabriel.



Sus proyectos más cercanos son la grabación de su primer disco dentro del género pop, a cargo Toby Sandoval de Toro Music, quien es su productor.



Carlos Yorvick?

Edad: 28 años

Origen: Tijuana

Profesión: Actor

Su mayor logro: La serie “Hasta que te conocí”

Proyectos en puerta: Su primer disco