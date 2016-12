Personaje 2016: En la lucha contra el cáncer de mama

ENSENADA, Baja California(GH)

Gracias a sus investigaciones sobre el desarrollo de nanomoléculas para tratamiento de cáncer de mama triple negativo, la investigadora Patricia Juárez Camacho ha ganado reconocimiento nacional e internacional, además de brindar mayor esperanza a las personas que padecen esta enfermedad.Con 39 años de edad, actualmente es investigadora del Departamento de Innovación Biomédica en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), sin embargo, al momento de elegir una carrera universitaria llegó a pensar que su vocación era otra.“Llegue a pensar que quería ser médico, un día al estar en una sala de emergencias vi a una persona que se estaba convulsionando y me asusté; sin querer la vida me ha llevado a tratar temas biomédicos y es algo muy bonito porque hay muchos modos de contribuir a la sociedad y el tipo de investigación que estoy haciendo es completamente aplicada a muchos pacientes”, comentó.En 2015 fue reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dentro de la convocatoria de Proyectos de Desarrollo Científico para atender problemas nacionales. Esto bajo la propuesta “Desarrollo de nanomoléculas específicas para el tratamiento del Cáncer de Mama Triple Negativo (CMTN) en la población hispana”.Asimismo, este año ganó el reconocimiento Rising Star de la Sociedad Americana para la Investigación en Huesos y Minerales, la cual apoya económicamente a jóvenes investigadores científicos y médicos prometedores para continuar impulsando sus proyectos.Con el financiamiento otorgado, comenzará un proceso de equipamiento para crear una unidad de histología en el DIB, beneficiando las investigaciones en curso y las nuevas propuestas de investigadores y estudiantes de posgrado.“Hay muchos tipos de cánceres de mama y por alguna razón este se expresa mucho más en los pacientes mexicanos, de algún modo hay una susceptibilidad genética y de ahí la importancia de su estudio”, destacó.Patricia Juárez consideró que un investigador debe tener vocación y mucho amor por la ciencia, ya que es un trabajo que requiere de muchas horas en el laboratorio y posteriormente traducir los resultados en manuscritos que se puedan publicar y así difundir los proyectos.“Me gusta mucho la formación de recursos humanos, tener interacción con los estudiantes, no hay nada mejor que regresar lo que aprendiste y contribuir a las nuevas generaciones que son los futuros científicos de nuestro País, el tipo de investigación que se hace en México es de muy alta calidad”, expresó.Con un futuro muy prometedor, Patricia afirmó que su meta es reforzar las líneas de investigación, seguir caracterizando nuevos tratamientos y nuevas moléculas que puedan ser utilizadas para el tratamiento del cáncer y sus metástasis.Originaria de Jalapa, Veracruz y tiene dos años radicando en Ensenada39 añosMaestra y Doctora en Bioquímica por la Unam y cuenta con estudios postdoctorales en la Universidad de Virginia y en la Universidad de Indiana.