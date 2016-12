Personaje 2016: Feliz de trabajar en Rosarito por la infancia

ROSARITO, Baja California(GH)

“Me enamoré”, así describe el sentimiento que motivó a Rosy Torres Ramírez a trabajar para que en Rosarito se construyera el Club de Niños y Niñas, que luego de 6 años presenta un avance del 60% y da albergue a 100 pequeños de escasos recursos, que tienen la oportunidad de lograr una mejor vida.



Destacada deportista en la disciplina de raquetbol y retirada de las competencias desde hace una década, Rosy Torres es la presidenta de este club y ha dedicado gran parte de su tiempo a reunir donativos que permitan que este espacio sea una realidad y ofrezca servicio en un futuro a 600 chiquitos, como ella les llama.



Explica que hace cuatro años operan como el Club de Niños y Niñas, pero apenas este 2016 se reubicaron a las nuevas instalaciones localizadas en la colonia Lucio Blanco, y aunque aún falta mucho por hacer ya que solo están concluidas en una primera etapa y carecen de servicios básicos como agua y luz, el esfuerzo vale la pena porque es un lugar para que los niños puedan ser niños.



Narra que su interés surgió cuando acudió a una reunión donde estuvo presente Enrique Gamboa, presidente del Club de Niños y Niñas de México, quien inauguró el primer club en Tijuana e invitó a los alcaldes del Estado siendo en ese momento su papá Hugo Torres presidente municipal de Rosarito, quien le dijo: Ve a ver de qué se trata. “Así llegue al club de Tijuana y me enamoré de él”, recuerda.



“Toda la oportunidad que yo tuve al crecer está aquí, de chica andaba en las calles de Rosarito desarrollando mis talentos con los vecinos, de seguridad no había problemas, pero ahorita, pues para dónde se van. Es mi oportunidad de regresar todo lo que yo tuve”, dice emocionada.



Ha sido difícil, menciona, ya que al principio ella pensó que siendo una organización tan fabulosa y lo que se da a los chiquitos, prevención absoluta, y el ahorro que representa, todo sería más sencillo.



Las estadísticas ofrecidas por el ex gobernador José Guadalupe Osuna hablan que el costo de manutención de un prisionero en una cárcel federal es de 100 mil pesos anuales, contra 10 mil pesos de un niño en prevención. “Tan claro que es, lo estamos previniendo, haciendo un líder de su comunidad, le estamos quitando todo lo malo, que siga en la escuela hasta la universidad, además hemos tenido talentos, casos de éxito, eso es el club”, indica.



Dice motivada que conformaron una pequeña orquesta la cual ha tenido varias presentaciones y además hay una niña arpista, al parecer la única en Baja California que ya está tocando con la orquesta juvenil del Estado y se le consiguió una beca por el resto de su vida académica.



También hay un atleta que está figurando a nivel internacional y hay otra niña que está sobresaliendo en sus conocimientos matemáticos, es decir, se detectan talentos en el club, por eso es importante que volteen a ver este lugar, que requiere de muchos patrocinios.



“Yo pensé que cuando trajéramos el club a México, la gente se iba a sumar y apoyar la causa, y no, pocos son los que han ido aportando, apoyando y los que se han involucrado para ver los casos de éxito que tenemos”, señala.



Dice que el éxito no solo es en lo académico y deportivo, sino en sus familias y los vecinos han notado cambios en la conducta de los niños en sus comunidades. “Es una cosa gigantesca y ocupamos poder seguir creciendo”.



Se han invertido más de 600 mil dólares en la construcción del club y adicionalmente es la operación para atender a los 100 niños que acuden a tomar los talleres que suman 20 y van desde clases de violín, guitarra, computación, inglés, lectura y diferentes deportes, pero su taller favorito es el de valores.



“Aquí me quedo, estoy enamorada de ver a mis chiquitos que vienen día con día y aprendieron a hacer algo nuevo”, pues asegura que ahí se tiene una mina de oro porque todos tienen talentos y ellos les dan las herramientas para que los desarrollen y sobresalgan.

Solo pide que los conozcan ya que son de verdad, pero no pueden subsistir sin el apoyo.



Rosa María Torres Ramírez

Nacida en Rosarito

Practicó por más de 30 años raquetbol

Por 17 años perteneció a la selección mexicana

Desde hace 6 años, inició con los trabajos para la construcción del Club de Niños y Niñas