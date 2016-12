Personaje 2016: Portavoz de la economía de la región

TIJUANA, Baja California(GH)

Los aciertos y desaciertos de los gobiernos son señalados por Gilberto Leyva Camacho sin distingo de partido político o cargo público.



“Tenemos que estar al pendiente y luchando, a veces, sin agrado de las autoridades, porque no hemos sido muy pasivos ni muy complacientes de algunas medidas que se toman cuando sabemos que afectan al comercio”, comentó.



En 2017 concluirá su tercer y último periodo como presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, de la que forma parte desde 1967.



“Con decirte que tengo hasta auditoría federal porque no están de acuerdo con lo que digo, pero creo que lo que he dicho ya me lo respaldan muchos mexicanos”, señaló.



Nació el 5 de febrero de 1947 en Sinaloa, y a Tijuana llegó a finales de 1966 e inició trabajando como auxiliar contable, pero un año después comenzó su actividad comercial con la venta de autos usados.



Es uno de los principales pioneros de esta actividad económica en la ciudad. En 1970 conformó la primera agrupación de autos usados, denominada Asociación de Vendedores de Autos y Camiones Usados (Avacu).



Año difícil

“El sector comercio ha sido el más golpeado con las políticas implementadas, siempre les digo que por qué inhibir el comercio legal para que se haga ilegal”, afirmó Leyva Camacho.



Las trabas para la importación de autos usados y la inseguridad en ascenso, dijo, son los dos principales temas por los que trabajó este 2016.



“La cerrazón de un Gobierno federal que no nos ha entendido que la política que ha implementado no es acorde a nuestra zona, digan lo que digan, la realidad no se puede ocultar”, enfatizó.



Los elevados precios de las importaciones y el robustecimiento de medidas en la Aduana de Tijuana, apuntó, han agudizado el problema de los autos “chocolate”.



“Tenemos inundado el Estado de autos chocolate y parte de culpa la tiene el Gobierno porque ha implementado precios que no puede cumplir la gente. Qué injusto es el Gobierno, qué insensible, qué manera de tratar a la gente, porque no se vale que no tenga sensibilidad para ver la problemática de la gente más humilde, de la gente que más necesita el apoyo del Gobierno”, especificó.



Los viajes a la Ciudad de México son constantes y cansados, pero necesarios para gestionar, presionar, hacerles ver la realidad de esta frontera, aseguró, afectada por decisiones centralistas.



“Dime a quién no he visitado, porque me he metido a todas partes, me he metido a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, con subsecretarios, secretarios, directores, administradores centrales, y en algunos hemos encontrado más sensibilidad y nos han apoyado”, indicó.



Seguridad

En la Canaco hay retos todos los días, manifestó, y su obligación como presidente es defender a los comerciantes, exigirle al gobierno que trabaje, por ejemplo, para mejorar la seguridad.



“Una ciudad insegura es una ciudad que pierde todo, ya lo vimos en 2007-2010, se nos fue el turismo, se nos fue la tranquilidad, se nos fue la inversión y por eso estamos luchando para que la inseguridad no se vuelva a posesionar de la ciudad, que en el tema de homicidios ya rebasamos a los años más difíciles”, refirió.



Hace dos meses en Canaco surgió la iniciativa del foro “Todos unidos por la seguridad de Tijuana” en el cual participan autoridades de los tres niveles de Gobierno y la ciudadanía.



En su trayectoria, antes de presidir el organismo, durante dos años, fue consejero en el periodo de Mario Escobedo, y tres años vicepresidente cuando estaba al frente Karim Chalita.



Línea de tiempo

Llegó a Tijuana a finales de 1966, a los 20 años de edad, inició trabajando como auxiliar contable.

1967: Inició su actividad comercial en la venta de autos usados siendo uno de los principales pioneros de esta actividad en la ciudad de Tijuana

1967: Se afilió a la Cámara de Comercio de Tijuana

1970: Conformó la primera agrupación de autos usados denominada Asociación de Vendedores de Autos y Camiones Usados, (Avacu)

2013: Nombrado presidente de la Canaco Tijuana