Personaje 2016: El cuidado materno para los migrantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante la necesidad de brindar ayuda a mujeres y niños migrantes en 1994 se estableció, a unos metros de la Casa del Migrante, la Casa Madre Assunta dedicada exclusivamente a este grupo de la población migrante.



Desde 2009 la madre Adelia Contini ha permanecido al frente de esta institución, otro de los albergues que han volcado sus esfuerzos y modificado sus costumbres para atender a los extranjeros que han arribado a la ciudad.



Originaria de Brasil, ingresó a la Consagración de las Hermanas Misioneras a los 14 años de edad, tomando los votos ocho años después dentro de la orden scalabrini, caracterizada por la ayuda humanitaria que brinda a los migrantes.



“Se le parte el corazón ahora que tenemos la casa llena y no podemos ingresar a más. A las 11 de la noche sale a preguntarles a los haitianos si necesitan algo, les acerca una cobija, habla con ellos para encontrar la manera de que no duerman en las calles”, expresó María Galván, trabajadora social del albergue.



Las mujeres deportadas que llegan al albergue, principalmente mexicanas y centroamericanas, la describieron como el pilar de la institución, por estar siempre dispuesta a ver por los migrantes, incluso aquellos que no se pueden hospedar bajo su techo.



A partir del mes de mayo, todo el interior de la Casa Madre Assunta se convirtió en un campamento, el cual funciona sobrepasando los 40 espacios promedio que ofrece a mujeres y niños migrantes.



Al exterior familias de haitianos sin los recursos para rentar un espacio donde pasar su estancia, dormitan o esperan turno para ingresar a asearse a alguno de los albergues que se ubican en la colonia Postal.



“Nos hemos quedado sin espacio. Hemos tendido colchonetas por toda la casa, en la sala, en la cocina, en los pasillos, en el baño. Por todos lados duerme gente, porque ella no quiere dejarlos en la calle”, añadió Galván.



La madre Adelia pasa gran parte de la mañana metida en la cocina, supervisando la preparación de alimentos, entre descansos presta su atención a alguno de los niños que la abordan pidiéndole un dulce a escondidas de su madre.



Se recibió como enfermera a los 25 años, labor que desempeñó en distintos hospitales religiosos de su natal Brasil hasta 1990, año en el que llegó a México para continuar su labor a favor de los migrantes.



Su labor como enfermera la aplicó durante sus primeros años que estuvo en Baja California, principalmente en la Casa del Migrante donde fue voluntaria por unos años.



Posteriormente estuvo al frente de distintas organizaciones religiosas, en las cuales brindó su labor a migrantes, campesinos, ancianos, mujeres y niños, tanto en Tijuana como en Ensenada.



“Ella va a donde la mandan, y donde esté entrega su vida por el bienestar de quienes están a su cuidado. Lo mismo sean niños, ancianos o migrantes, ella no ejerce distinción y ayuda a todos por igual”, manifestó la trabajadora social.



Madre Adelia Contini

Nacida en Brasil

48 años bajo la congregación religiosa Scalabrini

7 años como directora de la Casa Madre Assunta, en Tijuana

Actualmente la casa atiende al doble de su capacidad, abriendo un espacio para la atención de mujeres y niños de origen haitiano