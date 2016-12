Más tijuanenses detenidos junto a regidor

SAN DIEGO, California(GH)

El regidor panista de Tijuana, Luis Torres Santillán fue arrestado en San Diego durante una operación secreta contra el lavado de dinero.



Las autoridades de la Fiscalía del Condado presentaron cargos por presunto lavado de dinero en contra del regidor y otras once personas.



De acuerdo a la queja formal del caso, David Javier Espinoza, de 47 años; Claudia Ramírez Espinoza, de 47; David Alejandro Espinoza, de 20; Sofía Espinoza, de 22; Karla Espinoza Camacho, de 23; Felipe Lizárraga, de 65; Mario Rodríguez Rivera, de 51; Marco Díaz Ochoa, de 34; Liza Ampudia, de 44; Jorge Escalante, de 22 y Karla Escalante, de 47, también enfrentan cargos por el mismo delito.



De forma extraoficial trascendió que en su primera audiencia del pasado lunes ante la Corte de San Diego, Luis Torres Santillán fue informado que su caso de lavado está relacionado con operaciones realizadas en una casa de cambio de Tijuana.



Al parecer, el centro cambiario del que se habla está ubicado en la zona de la 5 y 10 y es propiedad de Jesús Espinoza y su hijo, David Javier Espinoza, quien fue detenido junto a su esposa, Claudia Ramírez Espinoza el pasado viernes.



De esta misma familia se relaciona a al menos otros tres miembros, David Alejandro Espinoza, Sofía Espinoza y Karla Espinoza Camacho, aunque sin determinar el parentesco.



Entre los detenidos también están Karla Escalante, esposa de Jorge Escalante Martínez, ex presidente de Coparmex Tijuana, y su hijo, Jorge Carlos Escalante, ambos detenidos el pasado lunes 19 de diciembre.



Delitos graves

El vocero de la Fiscalía del Condado de San Diego, Jesse Navarro, informó que Torres Santillán enfrenta 10 delitos graves de lavado de dinero y una pena máxima de 15 años de prisión.



El funcionario fue detenido durante una operación secreta que tenía varios meses en operación, detalló Navarro, y se presume se detengan más personas relacionadas con el caso.



Los datos del Departamento del Alguacil del Condado de San Diego confirman que se ha detenido a por lo menos siete de los doce involucrados en el caso de lavado de dinero, en diferentes ocasiones durante los últimos cinco días.



El regidor fue fichado en la unidad 4/B de la Cárcel Central de San Diego, ubicada en 1173 Front Street, a las 14:16 horas del pasado 16 de diciembre por parte de las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).



“La detención del regidor se llevó a cabo del lado estadounidense al cruzar la garita, hay otros detalles que no nos han llegado completamente pero en cuanto tengamos más detalles nosotros vamos a proporcionar esta información”, dijo Navarro.



Los delitos que enfrenta el regidor son graves en Estados Unidos.

Torres Santillán, Mario Rodríguez, Claudia Ramírez Espinoza y David Javier Espinoza tienen programada una audiencia este 21 de diciembre en la Corte Superior de San Diego para determinar la fianza.



Navarro explicó que en la audiencia la fianza puede quedar igual, disminuir o incrementar dependiendo de cada acusado.



La fianza actual del regidor de Tijuana, de Claudia Ramírez Espinoza, y de David Javier Espinoza es de 5 millones de dólares, y la de Mario Rodríguez es de un millón de dólares, según los datos del Departamento del Alguacil del Condado.



Por otra parte, el regidor panista ya se presentó en la Corte Superior de San Diego este lunes en donde se declaró inocente de todos los cargos en su contra, informó Navarro.



Detenidos

Viernes

Nombre Cargos Fianza

Luis Torres Santillán 10 cargos 5 mdd

David Javier Espinoza 5 cargos 5 mdd

Claudia Ramírez de Espinoza 5 cargos 5 mdd



Domingo

Mario Rodríguez Rivera 6 cargos 1 mdd



Lunes

Jorge Escalante 3 cargos 1 mdd

Karla Escalante 3 cargos 1 mdd

David Alejandro Espinoza 6 cargos 500 mil dólares