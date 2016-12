Votan a favor de impuestos 15 diputados

TIJUANA, Baja California(GH)

“No es posible que se haga un mal uso de los recursos, haya problemas constantes y escandalosos de corrupción, enriquecimiento de funcionarios de distintos niveles, y luego nos salgan con que ahora es necesario un nuevo gravamen, eso es lo condenable”, manifestó el economista José Luis Contreras Valenzuela sobre los aumentos aprobados por el Congreso del Estado a impuestos y servicios para 2017.



La Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Tijuana contempla un aumento de 8 a 16.80 pesos al Impuesto al Alumbrado Público y un 39% al Impuesto Predial, mientras que la Comisión Estatal de Servicios de Tijuana (Cespt) cobrará 20% más por el suministro de agua potable.



“El razonamiento de quienes defienden la postura es que no es tan significativo en cuanto al costo total, pero los ciudadanos venimos cargando con el problema de que no hay transparencia en el manejo de los recursos públicos”, refirió.



Además señaló la deficiencia en los servicios públicos por los cuales a partir del próximo año los gobiernos cobrarán más.



“Lo primero que espera el ciudadano es recibir el servicio, y definitivamente tenemos una ciudad que está con muy malos servicios, definitivamente no creo que la solución sea incrementar el costo de los insumos”, enfatizó.



Los afectados

Contreras Valenzuela apuntó que los incrementos mermarán la capacidad de compra y el nivel de vida de las familias.



“No hablo de popularidad o no popular, simplemente es gravoso para la población, sobre todo para la población que gana menos, la población de bajos recursos.



Quizá los que defiendan la postura dirán que no va a gravar tanto, va a significar el .5% del ingreso de una familia a nivel anual, pero cómo justifican el incremento en el costo de los servicios si por un lado estás dando un mal servicio y por otro lado no hay transparencia en el manejo de los recursos público”, reiteró.



Las familias que más bajos ingresos tienen, afirmó, han perdido el poder adquisitivo en un 40% de enero a la fecha, situación que se agravará.



Eficiencia administrativa

El presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Domingo Ramos Medina, especificó que los gobiernos pueden hacerse llegar de más recursos a través de tres mecanismos, como adquirir deuda, ser más eficiente en el gasto y cobrar más impuesto.



Dijo que cualquier incremento en impuestos y servicios causa un impacto en el poder adquisitivo de la ciudadanía, sin embargo, habría que ver si este incremento está acorde a la dinámica social de la ciudad.



“Sobre todo con los incrementos de la gasolina, el tema del tipo de cambio que está desfavorecido el peso con respecto al dólar, claro que estamos en un espiral inflacionaria”, sostuvo.



Como ciudadanos, declaró, hay que ser vigilantes de que el Gobierno gaste responsablemente los recursos públicos, que no solo aumente impuestos.



Los diputados ?que aprobaron ?los aumentos

Fracción del PAN

José Félix Arango Pérez, Victoria Bentley Duarte, Raúl Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa Anaya, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Miguel Osuna Millán, Alfa Peñaloza Valdez, Sergio Tolento Hernández, Carlos Torres Torres, Eva María Vásquez Hernández, Iraís Vásquez Aguiar, Trinidad Vaca Chacón

Rocío López Gorosave (PRD)

Jorge Núñez Lozano (PBC)



Los que lo ?rechazaron

Fracción del PRI

Alejandro Arregui Ibarra, Bernardo Padilla Muñoz, Benjamín Gómez Macías, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Blanca Ríos López

Catalino Zavala Márquez, Víctor Morán Hernández (Morena)

Luis Moreno Hernández (PES)

Claudia Agatón Muñiz (PT)