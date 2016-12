Aprueban cascada de aumentos

MEXICALI, Baja California(GH)

Por mayoría se aprobó laque contempla un nuevo programa de cambio de placas para el 2017.El diputado Catalino Zavala Márquez de Morena votó en contra y fue el único que mencionó no estar a favor de un programa de reemplazamiento, ya que las láminas aún se encuentran vigentes y no es necesario cambiarlas.Los únicos diputados que votaron en contra de la ley de ingresos fueron los legisladores de Morena y del PES, además de una abstención del diputado Job Montoya Gaxiola al argumentar que faltó tiempo de debate.El diputado Alejandro Arregui Ibarra, del PRI, presentó una reserva para eliminar la tabla de aumentos de la tarifa del agua para que en el 2017 se mantuvieran los mismos precios, pero fue rechazada por los diputados del PAN.En la iniciativa del presupuesto de egresos se presentó una segunda reserva para que los ahorros de la reingeniería del Congreso del Estado por 150 millones de pesos se etiquetaran a programas de educación y salud.La cual fue avalada por 24 votos a favor de los diputados presentes.Además se incluye la aprobación del presupuesto del Congreso del Estado que será de 499 millones 324 mil pesos y de 99 millones de pesos 513 mil pesos para el órgano de fiscalización.Cabe destacar que el presupuesto de egresos general fue votado en contra solo por los diputados Catalino Zavala Márquez y Víctor Morán Hernández de Morena, todos los demás votaron a favor.En la ley de ingresos solo votaron en contra los diputados Catalino Zavala Márquez y Víctor Morán Hernández de Morena, y Luis Moreno Hernández del PES, así como la abstención de Job Montoya Gaxiola de Movimiento Ciudadano , todos los demás legisladores a favor.Destaca que los cinco diputados del PRI votaron a favor en lo general con una reserva en lo particular contra la tabla de aumento a la tarifa del agua.El Congreso del Estado aprobó de manera mayoritaria las propuestas de Ley de Ingresos presentadas por los ayuntamientos de los cinco municipios del Estado.En la sesión extraordinaria iniciada la noche del lunes se ponía a consideración del pleno del Poder Legislativo los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto referentes a los ayuntamientos.Los dictámenes venían en el sentido de aprobar la tabla de valores catastrales unitarios base del Impuesto Predial y la iniciativa de Ley de Ingresos para el 2017 de los cinco municipios.Antes de iniciar la votación, los diputados Jorge Núñez Lozano del PBC, Job Montoya Gaxiola de Movimiento Ciudadano y Rocío López Gorosave dijeron que las aprobarían en lo general pero con reservas.Principalmente fue Núñez Lozano quien puntualizó que no estaba de acuerdo con el Impuesto al Alumbrado Público, la tabla de valores catastrales y el incremento al predial.Los diputados de la fracción priista señalaron que estaban en contra de cualquier incremento que fuera perjudicial a la ciudadanía, incluido en los municipios gobernados por el PRI.Mientras que los diputados del PAN indicaron que estas aprobaciones eran para que se diera un gobierno eficiente en cada uno de los cinco municipios.Particularmente cuando se hacía la aprobación de la Ley de Ingresos de Tijuana, el diputado Catalino Zavala Márquez dijo estar en contra del incremento de impuestos y de la tabla de valores catastrales hasta en un 40%.“Se ha dicho que los municipios tienen problemas financieros y como no los van a tener si no administran bien los recursos”, expresó.El diputado Luis Moreno Hernández mencionó que en lugar de ampliar la base gravable a la base cautiva, se le aumenta y además incrementan el Impuesto al Alumbrado Público.José Félix Arango Pérez, Victoria Bentley Duarte, Raúl Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa Anaya, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Miguel Osuna Millán, Alfa Peñaloza Valdez, Sergio Tolento Hernández, Carlos Torres Torres, Eva María Vásquez Hernández, Irais Vásquez Aguiar (PAN).Rocío López Gorosave (PRD). Job Montoya Gaxiola ( Movimiento Ciudadano ). Jorge Núñez Lozano (PBC). Claudia Agatón Muñiz (PT).Alejandro Arregui Ibarra, Bernardo Padilla Muñoz, Benjamín Gómez Macías, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Blanca Ríos López (PRI).Catalino Zavala Márquez, Víctor Morán Hernández (Morena). Luis Moreno Hernández (PES).José Félix Arango Pérez, Victoria Bentley Duarte, Raúl Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa Anaya, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Miguel Osuna Millán, Alfa Peñaloza Valdez, Sergio Tolento Hernández, Carlos Torres Torres, Eva María Vásquez Hernández, Irais Vásquez Aguiar, Trinidad Vaca Chacón (PAN). Rocío López Gorosave (PRD). Jorge Núñez Lozano (PBC).Alejandro Arregui Ibarra,Bernardo Padilla Muñoz, Benjamín Gómez Macías, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Blanca Ríos López (PRI). Catalino Zavala Márquez, Víctor Morán Hernández (Morena). Luis Moreno Hernández (PES). Claudia Agatón Muñiz (PT).-En Mexicali, la tabla de valores catastrales que se utiliza para el predial sube un 0.5% para pasar de 4.5% a 5%.-Para el predial comercial e industrial, el valor sube de 8% al 8.5%, y los lotes baldíos y abandonados se elevan del 12% al 12.5%.-Los hogares que pagaban el más bajo predial de dos veces el salario mínimo, se elevará a 180 pesos el pago anual tasado en las nuevas Unidad de Medida de Actualización (UMAS).-El impuesto al fomento deportivo se eleva 1% para quedar en una tasa del 16%, mientras que el de mantenimiento y conservación de las vías públicas se elevarán de 400 pesos a 480 pesos.-Todos los derechos o pagos en Registro Civil suben un 5%, excepto la expedición de copias certificadas.-En la dirección de alcoholes, se propuso subir un 20% el costo de la revalidación de permisos de venta de alcohol.-Los centros de apuesta tendrán un incremento del 10% en los costos de servicios, al igual que todos los trámites ante la dirección de Administración Urbana.Los Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 presentados por distintos órganos estatales fueron reducidos en comparación a lo que fue solicitado y aprobados de manera unánime por el Congreso Estatal.En la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, se sometieron a consideración del pleno los presupuestos del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), de lo Contencioso Administrativo y de Justicia Electoral de Baja California.Asimismo, los del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Baja California (Itaipbc).En primer lugar se aprobó el del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que solicitó 71 millones de pesos y sólo le fueron aprobados 42 millones 900 mil pesos.Después siguió el turno del TSJE, al que le fueron aprobados 942 millones 511 mil 147 pesos de los 1 mil 241 millones 759 mil pesos solicitados.Al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California le fueron aprobados 23 millones 178 mil pesos de los 31.5 millones de pesos que fueron presupuestados y presentados al Congreso Estatal.En relación al Ieebc, de los 196 millones solicitados le fueron aprobados 187 millones 344 mil 203 pesos.Además, se puntualizó que el consejero presidente Javier Garay Sánchez tendrá una remuneración anual de 1 millón 279 mil 792 pesos.El resto de los consejeros electorales cobrarán 1 millón 101 mil 226 pesos, se informó.La CEDH pidió 65 millones de pesos y le fueron aprobados 37 millones 851 mil 15 pesos, mientras que al Itaipbc le fueron aprobados 14 millones de pesos de los 19 millones pedidos.