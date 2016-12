No es privatización Ley del Agua: Estado

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de la aprobación en el Congreso del Estado de la Ley del Agua en Baja California, el titular de la Secretaría General de Gobierno, aseguró que no abre la puerta a la privatización de ésta.



“El esquema de la ley del agua no abre la puerta a la privatización”, aseguró el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, sino que moderniza la organización de los organismos operativos de agua que permite la inversión privada.



Lo que está regulado en la ley de Asociaciones Público Privadas (APP), que permite la inversión en infraestructura como las desaladoras de la zona costa, refirió el secretario general.



“No podemos depender de una sola fuente de agua como el Río Colorado, por eso volteamos al mar, para tener garantizado el abasto de agua y esto conlleva la construcción de sistemas de distribución”, aclaró.



Dijo que ante la peor sequía de la región es necesaria una actualización para enfrentar la situación, por lo que dio un reconocimiento a los diputados que aprobaron la ley, pues abre una ventana al abasto de la región.



Rueda aseguró que no se trastoca el derecho humano del acceso al agua, señalando que hubo personas que buscaron desinformar a los ciudadanos a través de argumentos incorrectos.



“Hubo un grupo de personas que violentaron el orden en haras de un conflicto intrasindical que no tiene nada que ver con la preocupación de garantizar el agua a la población”, acusó.