Juan Villalobos presenta libro 'No voy a pedirle a nadie que me crea'

TIJUANA, Baja California(GH)

El ganador del Premio Herralde de Novela 2016, Juan Pablo Villalobos presentó su libro "No voy a pedirle a nadie que me crea", el pasado viernes en la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.



Acompañaron al autor en esta actividad, realizada en colaboración con la Promotora de Cultura de Baja California A.C., los escritores Gabriel Ledón y Jorge Ortega como moderador.



“La historia que Juan Pablo Villalobos nos ofrece se compone de cuatro voces inestables a las que no les interesa encasillarse en convenciones literarias solemnes, y más bien se rigen por la fuerza gravitatoria de algo llamado absurdo, mientras ellos sufren periplos inconfesables nosotros reímos”, precisó Ledón en su participación.



“Diez años después de estar viviendo fuera de México tuve una crisis, sentí que la distancia geográfica y sentimental estaba produciendo un efecto negativo sobre mi proceso de escritura, sentí que mi manera de hablar había cambiado, soy como Hugo Sánchez pero sin meter goles”, explicó Villalobos quien estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona.



“Sentí que necesitaba incorporar en mis libro mi condición de inmigrante, expatriado, de mexicano que vive fuera de la realidad de México, no voy a dejar de ser mexicano, ni dejar de escribir de México, pero que tenía que hacerlo desde otra perspectiva, de ese impulso surgió No voy a pedirle a nadie que me crea, donde decidí apropiarme de Barcelona como escenario literario”, concluyó el autor.



Esta presentación se enmarca en las actividades rumbo al XV Festival de Literatura en el Norte (FeLiNo, 2017) organizado por el Cecut en el mes de noviembre. Para conocer el resto de nuestras actividades puede consultar el portal www.cecut.gob.mx o en www.facebook.com/cecut.mx