Las leyendas del rock se reunieron en el Cecut con 'Tijuana All-Stars'

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante un lleno absoluto se presentó el concierto Tijuana All-Stars en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, la noche del viernes.



“El Cecut recibe felizmente este extraordinario concierto que ya es noticia nacional, gracias al trabajo de estos artistas, este es sin duda el sonido de Tijuana, los tijuanenses queremos encontrarnos con nuestras raíces musicales”, dijo a manera de presentación el director general del Cecut, Pedro Ochoa Palacio.



Arturo Árrizon, director artístico del concierto expresó que “Tijuana ha sido una ciudad de música por 100 años, empezó en 1918, hemos tenido aquí ragtime, jazz, blues, swing, música de grandes orquestas, artistas que hicieron la Época de Oro de Tijuana, porque fueron conocidos a nivel internacional, Tijuana All Stars es un tributo a esa era”.



Paco Rocher, abrió el concierto con el tema Drift Away e hizo las veces de conductor presentando una a una a las leyendas musicales que integraron Tijuana All Stars: Beny Loza, de Los Genios, cantó Born To Be Wild y Mustang Sally; Rubén Lugo, ofreció We’re In This Love Together y The Way It Used To Be; Cony Oliden emocionó al publico con I Love You More Today Than Yesterday.



Clayton interpretó You Are The Sunshine Of My Life, y Armando Nava, de Los Dug Dug’s tocó su guitarra y canto Beginnings; Ginny Silva, de Night Owls, Finks y Stukas, ofreció Rock Steady y The Best Thing That Ever Happened; Manolo, quien fuera parte de Los Latinos, Los Moonlights brindó Talk To Me y My Girl.



Sammy, de Sammy’s People, trajo para el público Unchain My Heart y With a Little Help From My Friends; Lupita Navarrete agasajó al público con el clásico Lady Marmalade; en su turno Óscar Alegre del Trip, Dug Dug’s, Ritual y Peace & Love dedicó al público You Are My Sunshine.



Al piano estuvo Ray Briz con What You Won’t Do For Love y What I Say; Patty Huerta regaló It’s Too Late; Chuy Gómez de Five Fingers acompañado de su guitarra cantó Low Down, al igual que Lupillo Barajas con The Shadow Of Your Smile y Boss City; Neto Lizárraga con el saxofón deleitó a los presentes con su versión de Honky Tonk y Europa.



Agustín Villegas y Daniel López de Los Solitarios ofrecieron Mi amor es para ti y Sufrir; mientras que Los Rockin Devil’s cerraron el concierto con varios de sus temas más famosos, para su despedida el elenco completo se apersonó en el escenario del Tijuana All Stars y dijo adiós al público, que coronó esa noche con una ovación de pie.