Encuentran 5 mil restos humanos en 'Las galleras'

TIJUANA, Baja California(GH)

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fueron encontrados más de 5 mil restos humanos en el terreno en donde Santiago Meza, “El Pozolero”, se dedicaba a disolver en ácido a personas para una célula del cártel de Sinaloa en Baja California.



Así lo informó el secretario de la asociación civil Unidos por los Desaparecidos de Baja California, José Fernando Hortigoza, quien como él más de 400 personas tienen la esperanza de encontrar a sus familiares en el predio conocido como “Las Galleras”, ubicado en el ejido Maclovio Rojas.



Se han encontrado fémures, dientes, mandíbulas y piernas, entre otras extremidades humanas, las cuales la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y Procuraduría General de la República (PGR) enviarán a Ciudad de México para realizar pruebas de ADN y en los próximos meses obtendrán la información correspondiente.



“Hay esperanza para las personas de encontrar a su familiar. El pasado domingo que iniciamos con este trabajo se encontraron 150 partes, porque nomás picamos un poco, pero yo pienso que por lo menos aquí ha de haber 20 cuerpos porque nos hace falta todavía revisar gran parte del predio”, estimó José Fernando Hortigoza.



Así, mientras los antropólogos y arqueólogos de la Seido y PGR realizaban las exploraciones, las familias de los desaparecidos colocaron más de 50 mantas, en las cuales piden el apoyo de la comunidad para localizar a sus parientes, de quienes de 2008 no han sabido sobre su paradero.



“Desde 2011 estamos trabajando en esta tarea y a partir de 2014 nosotros estamos recibiendo el apoyo de la Seido, PGR y gobierno federal. Las autoridades las del Estado no nos han ayudado. Al Estado le falta ayudar a la gente que tiene averiguaciones previas, hacer una Ley de Víctimas en el Estado”, lamentó el secretario de la asociación civil.



Y agregó que los trabajos de búsqueda de más restos humanos continuarán en “Las Galleras” y en los predios ubicados en el Ojo de Agua y Loma Bonita.



Finalmente, José Fernando Hortigoza resaltó que a consecuencia del aumento de los homicidios en Tijuana más familiares se han acercado a la asociación para encontrar apoyo.



“Ahorita la delincuencia está desatada. Necesitamos que haya más cooperación de los tres órdenes de Gobierno. Ya se está viniendo otra vez la época de 2007-2009 y no queremos que vuelva a suceder eso, porque nos va a llevar a más desgracias”, expresó.